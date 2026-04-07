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As autoridades do Reino Unido impediram a entrada do rapper norte-americano Kanye West, atualmente conhecido como Ye, considerando que a sua presença no país não serve o interesse público. A decisão surge a poucas semanas do festival Wireless, em Londres, onde o artista estava anunciado como um dos principais cabeças de cartaz.

De acordo com a BBC, o pedido de entrada foi apresentado através do sistema de Autorização Eletrónica de Viagem (ETA), mas acabou por ser rejeitado pelo Ministério da Administração Interna. A recusa ocorre num clima de forte polémica em torno da participação do músico no evento londrino, marcado para julho.

Kanye West tem estado no centro de sucessivas controvérsias devido a declarações antissemitas e referências elogiosas ao nazismo, episódios que motivaram a suspensão das suas contas em várias plataformas digitais, incluindo o X. As posições públicas do artista geraram também uma onda de críticas por parte de organizações cívicas e políticas no Reino Unido.

A associação Campaign Against Antisemitism elogiou a decisão governamental, sublinhando que se trata de um sinal claro de que o combate ao antissemitismo “não se fica pelas palavras”. A pressão pública levou ainda vários patrocinadores a retirar apoio ao festival Wireless, entre eles a Pepsi.

Apesar do impedimento no Reino Unido, o rapper mantém agendada uma atuação em Portugal, a 7 de agosto, no Estádio do Algarve. Nos últimos meses, West afirmou estar disponível para dialogar com representantes da comunidade judaica, numa tentativa de mitigar a controvérsia.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, já tinha classificado como “profundamente preocupante” a eventual presença do músico no festival. O artista foi também recentemente impedido de entrar na Austrália, depois de as autoridades locais lhe terem cancelado o visto na sequência do lançamento do tema Heil Hitler.

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