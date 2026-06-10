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O escritor britânico Julian Barnes foi distinguido com o Prémio Princesa das Astúrias das Letras 2026, uma das mais importantes distinções literárias atribuídas em Espanha. O anúncio foi feito esta quarta-feira, ano em que o autor publica Partida, obra apresentada como a sua despedida dos leitores.

Barnes, que completou 80 anos em janeiro, foi escolhido pelo júri em reconhecimento de uma carreira literária que inclui 15 romances publicados com o seu nome, vários romances policiais editados sob pseudónimo, três coletâneas de contos e dez livros de ensaio. Citado no comunicado, o jornalista Luis Alemany, do jornal El Mundo, considera que a produção literária do autor foi “o suficiente para deixar um impacto real na cultura europeia”.

A estreia de Julian Barnes como romancista aconteceu em 1984, com O Papagaio de Flaubert, obra que permanece entre as mais conhecidas da sua bibliografia. Sobre esse livro, Alemany escreve que “o mundo não deixou Julian Barnes em paz desde aquelas linhas quase inaugurais que continham muitas chaves para a compreensão da sua obra”.

Nascido em Leicester, em 1946, Barnes licenciou-se em Línguas Modernas na Universidade de Oxford, com distinção. Autor de mais de duas dezenas de livros, é considerado um dos escritores mais destacados da sua geração. Em 2011 recebeu o prémio Booker por O Sentido do Fim. Três dos seus romances foram finalistas desse galardão, entre os quais O Papagaio de Flaubert, que recebeu também os prémios Médicis e Femina.

Os Prémios Princesa das Astúrias foram criados em 1980 pelo então Príncipe das Astúrias, atual rei de Espanha. A distinção é atribuída em oito categorias e visa reconhecer pessoas, instituições ou grupos pelos seus contributos em áreas como as artes, as ciências, a cooperação internacional, o desporto e as letras. Desde a subida ao trono de Filipe VI, em 2014, os prémios passaram a designar-se Prémios Princesa das Astúrias.

A cerimónia de entrega decorre anualmente em outubro, em Oviedo, capital do Principado das Astúrias. Os vencedores recebem uma escultura criada pelo artista espanhol Joan Miró para esta ocasião.

Julian Barnes tem prevista uma deslocação a Portugal ainda este mês para participar no festival de literatura Babell, no Porto.

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