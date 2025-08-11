Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O rei emérito prepara-se para trocar o Golfo Pérsico pela costa portuguesa e as preparações já estão a ser feitas uma mansão de 4.5 milhões em Cascais avança o meio 'El Nacional'.

O mais difícil está a ser preparar tudo porque a casa terá de ser 100% acessível a cadeiras de rodas.

Recorde-se que o rei Emérito passou por inúmeras cirurgias de quadril e joelho, acumulando cerca de 17 operações ao longo da sua vida, muitas delas nos últimos anos, com a intenção de preservar a sua mobilidade e qualidade de vida. No entanto, apesar desses tratamentos, os resultados foram limitados devido à osteoartrite avançada que deixou a perna esquerda praticamente imóvel. Mesmo as terapias de medicina regenerativa não conseguiram reverter a deterioração causada pelo desgaste acumulado após anos de lesões, quedas e um estilo de vida exigente ligado às suas responsabilidades institucionais.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a imprensa espanhola, a ideia do antigo monarca se estabelecer em Portugal não foi pensada de repente, sendo que Felipe VI, apesar da relação fria com o pai, deu a sua aprovação ao plano, desde que este se mantivesse longe dos holofotes. A proximidade com a Espanha joga a seu favor: a região escolhida fica a poucas horas de carro da Galiza e a pouco mais de uma hora de avião de Madrid, sendo um local perfeito para manter contacto com as filhas, as Infantas Elena e Cristina, sem causar desconforto ao Governo ou à Casa Real.

O 'Cascais24Horas' avançou, citando diversas fontes que pediram anonimato, de que Juan Carlos está a ponderar mudar-se antes para a Quinta Patino, no Estoril. Um dos condomínios mais caros, luxuosos e exclusivos do país, onde vivem apenas as elites. Porém, a imprensa espanhola mantém que a mansão será em Cascais.

A imprensa internacional recorda ainda que o rei emérito tem amigos influentes em Portugal, muitos deles ligados à nobreza e ao mundo empresarial, que ofereceram apoio logístico para a transição. Ao contrário do isolamento diplomático que sofreu nos Emirados Árabes Unidos, o ambiente português parece muito mais propício a uma reforma tranquila, supervisionada e mais perto da família.

Lembra-se também que a relação de Juan Carlos com esta zona de Portugal não é nova visto que o pai do atual rei de Espanha cresceu no Estoril com a família, no seu primeiro exílio, após a proclamação da Segunda República Espanhola, e já durante a vida de casado visitou com frequência Cascais, onde era tradição levar os filhos a comer os icónicos gelados da Santini.