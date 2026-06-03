Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Quetzal Editores anunciou que José Luís Peixoto foi convidado pela Fundación para las Letras Mexicanas para participar no Programa de Residências da Casa Estudio Cien Años de Soledad, um dos mais prestigiados programas de criação literária do México.

Com este convite, o escritor torna-se o primeiro português a integrar a iniciativa, que decorrerá durante os meses de junho e julho de 2026. Segundo a editora, a distinção surge na sequência do amplo reconhecimento internacional da sua obra.

Situada no sul da Cidade do México, a Casa Estudio Cien Años de Soledad ocupa um lugar de destaque na história da literatura mundial. Foi naquele espaço que, entre 1965 e 1966, Gabriel García Márquez escreveu Cem Anos de Solidão, considerado um dos romances fundamentais da literatura do século XX. Em 1982, o autor colombiano foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatura.

A casa foi doada à Fundación para las Letras Mexicanas em 2020 e transformada num centro internacional dedicado à promoção da literatura. Desde então, tem acolhido programas de formação, encontros literários, conferências e residências de criação para escritores de diferentes países.

Durante a sua estadia, José Luís Peixoto irá dedicar-se ao desenvolvimento de novos projetos literários, beneficiando de um contexto de trabalho marcado pelo simbolismo associado ao local onde García Márquez escreveu a sua obra mais célebre.

A obra de José Luís Peixoto encontra-se traduzida em 34 idiomas e foi distinguida com diversos prémios nacionais e internacionais, tendo conquistado leitores em vários países.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.