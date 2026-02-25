Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

José Correia Guedes junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 27 de fevereiro, uma sexta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Na Rota do Yankee Clipper", publicado pela Lua de Papel.

A ideia para este livro surgiu por acaso. "Quando fazia pesquisa para outro trabalho na Hemeroteca Municipal encontrei por acaso a notícia do acidente. Como desconhecia em absoluto presumi que o resto do país também não saberia e resolvi contar a história", começa por dizer ao 24notícias.

Segundo o autor, o livro — "um romance histórico em que 70% é realidade e o resto ficção" — tem sido "muito bem" recebido e "algumas pessoas dizem que se lê 'de um só fôlego'".

José Correia Guedes, que tem também uma forte presença nas redes sociais — em 2017, criou a página de facebook O Aviador, onde narra episódios da sua vida enquanto piloto —, nota que "a leitura é fundamental para o desenvolvimento do cérebro e elevação do espírito. Não há tecnologia sem leituras prévias".

Se tivesse de escolher um livro onde viver, não tem dúvidas: "Viveria muito bem nas Memórias de Adriano da Marguerite Yourcenar. Gostava de ter sido amigo (mas não apaixonado) de Adriano para o acompanhar nas suas viagens pelo Império".

Quanto ao clube, o autor espera "uma conversa animada com os leitores. Sobre o Yankee Clipper, obviamente, mas também sobre outras leituras que tragam para a troca".

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

"Na Rota do Yankee Clipper" conta a história do dia 22 de fevereiro de 1943, quando o Boeing 314 Yankee Clipper da Pan American mergulhou no rio Tejo quando se preparava para aterrar em frente a Cabo Ruivo, arrastando consigo 24 dos 39 ocupantes que trazia a bordo.

Neste livro, José Correia Guedes, comandante da TAP durante décadas, "regressa àquele dia trágico e imagina a história de um piloto português que, se não existiu, poderia ter existido. E, sobretudo, fala com propriedade de um dos mais extraordinários aviões da história, o Yankee Clipper, que protagoniza este romance baseado em factos reais", pode ler-se na sinopse.

José Correia Guedes nasceu no Porto em 1946. Passou mais de metade da sua vida ao serviço da TAP, para onde entrou em 1971 como comissário de bordo. No ano seguinte deu início à formação como piloto de linha aérea na Flight Safety Academy, Florida. Depois de uma breve passagem pela posição de mecânico de voo integrou o quadro de pilotos da companhia, função que desempenhou em vários tipos de aviões Boeing, Airbus e Lockheed. Quando se retirou, em 2006, era Comandante e Line Check Captain da frota Airbus A340 da TAP.

Fundador e Diretor Adjunto da revista aeronáutica Sirius, criada em março de 1983, publicou em 2010 o romance "Na Rota do Yankee Clipper", centrado no despenhamento histórico de um Boeing 314 da Pan American Airways, no Tejo, em 1943.

