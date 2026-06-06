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"A Espanha tem as tapas, a Itália tem o aperitivo; eis que surgem os petiscos, a resposta portuguesa aos aperitivos e bebidas do início da noite, perfeitos para acompanhar um jogo do Mundial. Croquetes, carnes e queijos tradicionais e pequenos sanduíches de porco [bifanas] são uma opção fácil de saborear. Um vinho do Porto branco leve com água tónica acompanha na perfeição", destaca o jornal.

Como produtos concretos, a publicação sugere um sortido de porco bísaro, queijo de S. Jorge e vinho do Porto Taylor's.

O The Guardian lembra ainda que a relação entre futebol e comida faz parte dos rituais associados ao desporto. Em diferentes países, os hábitos alimentares durante os encontros variam consoante a cultura local. Assim, em algumas nações onde o consumo de álcool é proibido, o convívio à volta dos jogos faz-se com chá e doces tradicionais. Na América do Sul, os encontros são frequentemente acompanhados por churrascos, molhos chimichurri e celebrações animadas. Já em regiões com forte cultura de café, os adeptos privilegiam produtos de pastelaria e café expresso, independentemente da hora dos jogos.

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