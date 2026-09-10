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Entre os nomes anunciados para os próximos meses estão Jon Fosse, Karina Sainz Borgo, László Krasznahorkai, Leïla Slimani, Slavoj Žižek, Benjamin Moser, Roberto Bolaño e Roberto Saviano.

O catálogo recebe também pela primeira vez autores como Kiran Desai, Mircea Cărtărescu, Valeria Luiselli e Charles Spencer, irmão da princesa Diana. Entre os autores portugueses estão Afonso Cruz, Andreia C. Faria, Hugo Gonçalves, João Tordo, João Zamith, Eduardo Sá e Catarina Barros, vencedora da primeira edição da Bolsa de Criação Penguin.

Na Alfaguara, setembro fica marcado por Nazarena, de Karina Sainz Borgo, descrito como uma saga familiar. Em outubro, Roberto Saviano regressa ao romance, quase dez anos depois de Gomorra, com O meu amor não morre, baseado numa história verídica. Leïla Slimani publica no mesmo mês Assalto à fronteira, um ensaio sobre as línguas com que cresceu.

Também chegam ao catálogo da chancela a estreia de Valeria Luiselli com Princípio meio fim e o regresso de Marie NDiaye com A feiticeira.

Na Cavalo de Ferro, setembro traz O divórcio, de César Aira, e Guerra e guerra, de László Krasznahorkai. Em outubro será publicado Nostalgia, de Mircea Cărtărescu, enquanto novembro fica marcado pela chegada de Hotel Vaim, de Jon Fosse, e por novas edições de Os detectives selvagens e Estrela distante, de Roberto Bolaño.

A Companhia das Letras apresenta, entre outras novidades, O império do fim, de Hugo Gonçalves, Aposto tudo numa elegância ferida, de Andreia C. Faria, e Por escrito, de Elvira Vigna. Em outubro, João Tordo e Pilar Benamor publicam O inferno cheio, enquanto Afonso Cruz lança Canção de Circe. Catarina Barros estreia-se na não-ficção com Labor.

Na Elsinore, setembro assinala a conclusão da publicação da adaptação ilustrada de Sapiens, história breve da humanidade, de Yuval Noah Harari. Em outubro chega Princesa Bari, de Hwang Sok-Yong, na sua estreia em Portugal, e o semestre termina com Atlas de ilhas remotas, de Judith Schalansky.

A chancela Penguin, inaugurada este ano em Portugal, reforça também o catálogo de ficção. Entre os títulos anunciados estão A solidão de Sonia e Sunny, de Kiran Desai, O turista acidental, de Anne Tyler, O profeta, de José María Zavala, e Bad Words, de Rioghanch Robinson. Na ficção nacional surgem Que o inferno pareça aqui, de João Zamith, Carcaça, do Senhor Vulcão, e A balada do bairro, de João Almeida Santos.

Não-ficção com história, política e temas do quotidiano

Na não-ficção internacional, o destaque é O Canto do Cisne: Diana, a minha irmã, de Charles Spencer, que será lançado mundialmente a 22 de setembro. O catálogo inclui ainda obras de Carlo Rovelli, Katja Hoyer, Slavoj Žižek, Alex Perry, Benjamin Moser, Cory Doctorow, Stephen Graham e Orly Klein, e Haley Cohen Gilliland.

Entre os autores portugueses, Eduardo Sá publica Um pássaro quando pousa nunca deixa de voar, enquanto Beatriz: uma melodia interrompida aborda o caso de Beatriz Lebre e a violência no namoro. A editora anuncia ainda Smart-Aging, da Dra. Ana Rita Victor, e Guia para Sobreviver a uma Emergência, de André Morais, além de um livro de Bruno Horta dedicado aos anos 90.

A Penguin Clássicos assinala o quinto aniversário com novas edições de obras como A casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, Josefine, a cantora ou o povo dos ratos e outros contos, de Franz Kafka, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, e Questões Naturais, de Séneca. A coleção Great Ideas recebe títulos de Simone Weil, Epicteto, Séneca e Marco Aurélio.

Na Topseller, o destaque é Uma mulher em queda, novo thriller de Colleen Hoover. Já a Secret Society apresenta Barbie: Dreamscape, de Alex Aster, primeiro título de uma nova coleção idealizada pela Mattel.

Mangá, novelas gráficas e literatura infantojuvenil

As novelas gráficas também têm espaço na rentrée. A Viagem de Shuna, de Hayao Miyazaki, acompanha a viagem de um príncipe à procura de sementes douradas para salvar o seu reino. Tessa Hulls apresenta Os Meus Fantasmas, sobre três gerações de mulheres chinesas.

Na Distrito Manga, chega My Broken Mariko, de Waka Hirako, além do primeiro volume de Omniscient Reader’s Viewpoint, manga coreana que combina ação e fantasia.

Para os leitores mais novos, o catálogo inclui Herbário poético, de Capicua, com ilustrações de Carolina Maria, Quanto tempo o tempo tem?, de Diana Matias e Miriam Alves, e novos títulos da Booksmile. A Fábula apresenta ainda uma versão juvenil da Ilíada e da Odisseia, contos de Clarice Lispector e uma parábola de Kobi Yamada.

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