O BABELL decorrerá entre 24 e 30 de junho de 2026, transformando a cidade do Porto num “ecossistema literário vivo”, com iniciativas distribuídas por ruas, praças e equipamentos culturais. O evento propõe conversas com autores nacionais e internacionais, além de performances artísticas, música, colóquios e programação infantil.

A participação de Javier Cercas reforça o caráter internacional do festival, que já confirmou nomes como Olga Tokarczuk, Prémio Nobel da Literatura em 2018, Salman Rushdie, Margaret Atwood e Byung-Chul Han.

A obra de Javier Cercas, traduzida para mais de trinta línguas, tem sido reconhecida com diversos prémios literários. Recentemente, o autor lançou "O Louco de Deus no Fim do Mundo", um sucesso internacional que já se encontra na quinta edição em Portugal.

Promovido como um projeto de responsabilidade cultural, o BABELL aposta na literatura como motor de participação cívica, pensamento crítico e desenvolvimento do território, consolidando a cidade do Porto como palco de expressão literária e cultural de alcance global.

