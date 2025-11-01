Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Já não sou pianista. Fui pianista muitos anos. Neste momento não toco muito [piano], parei um pouco. Não quer dizer que não faça as ‘pazes’, mas houve um certo trauma”, disse Maria João Pires, uma das mais conceituadas pianistas mundiais.

A artista, com 81 anos, sofreu um AVC e agora procura outro estilo de vida, o que comprova também o facto de ter colocado à venda a sua propriedade, em Castelo Branco, onde instalou o Centro de Artes de Belgais.

Esta tarde, contudo, receberá o prémio para a Divulgação do Património Cultural 2025, que a emocina.

"Ter um prémio corresponde a ter uma honra. Ter uma honra e tomar consciência dela é lembrar ao pormenor todas as pessoas que deram do seu tempo, colaboraram e ajudaram a que essa honra fosse atribuída. Por isso, a minha primeira reação será sempre dizer ‘muito obrigado’ a todos por esta oportunidade", disse à Renascença.

__

