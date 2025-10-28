Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Entre os nomes mais aguardados estão os The xx, que regressam a Portugal oito anos depois da última atuação no país — em 2018, no Super Bock Super Rock. Também confirmados estão os Gorillaz, projeto de Damon Albarn, que voltam ao festival depois da passagem por 2022.
O alinhamento conta ainda com os Massive Attack, outra das grandes referências britânicas, e com os Idles, que regressam após um ano marcado pelas atuações nos festivais Meo Kalorama e Paredes de Coura.
Entre as confirmações internacionais destaca-se também o trio irlandês Kneecap, que se tem afirmado pela fusão entre hip hop e identidade gaélica.
A música portuguesa marca presença com Gisela João, Capicua e Vaiapraia, entre outros nomes.
Os passes gerais já se encontram disponíveis no site oficial do festival, com o preço de 180 euros (mais taxas), enquanto o passe VIP custa 275 euros.
Confira aqui o cartaz completo:
- Agriculture
- Aiko el grupo
- Amaarae
- Annahstasia
- Bad Gyal
- Baxter Dury
- Bestia Bebé
- Big Thief
- Black Country, New Road
- Buscabulla
- Capicua
- Criolo, Amaro & Dino
- Dijon
- Dixon
- Duquesa
- emmy Curl
- Ethel Cain
- fakemink
- Gelli Haha
- Gisela João
- Gorillaz
- Idles
- Inês Marques Lucas
- Jade
- Joey Valence & Brae
- Kneecap
- Mari Froes
- mark william lewis
- Massive Attack
- Melt-Banana
- Model/Actriz
- MXGPU
- Napa
- Nation of Language
- Ninajirachi
- Oklou
- Panda Bear
- Paus
- Peggy Gou
- Rita Vian
- rusowsky
- Slowdive
- Smerz
- Sudan Archives
- SuM
- Texas Is The Reason
- The New Eves
- The Sophs
- The xx
- Triângulo de Amor Bizarro
- Vaiapraia
- Viagra Boys
- Water From Your Eyes
- Xinobi (DJ set)
- Yard Act
