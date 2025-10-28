Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os nomes mais aguardados estão os The xx, que regressam a Portugal oito anos depois da última atuação no país — em 2018, no Super Bock Super Rock. Também confirmados estão os Gorillaz, projeto de Damon Albarn, que voltam ao festival depois da passagem por 2022.

O alinhamento conta ainda com os Massive Attack, outra das grandes referências britânicas, e com os Idles, que regressam após um ano marcado pelas atuações nos festivais Meo Kalorama e Paredes de Coura.

Entre as confirmações internacionais destaca-se também o trio irlandês Kneecap, que se tem afirmado pela fusão entre hip hop e identidade gaélica.

A música portuguesa marca presença com Gisela João, Capicua e Vaiapraia, entre outros nomes.

Os passes gerais já se encontram disponíveis no site oficial do festival, com o preço de 180 euros (mais taxas), enquanto o passe VIP custa 275 euros.

Confira aqui o cartaz completo:

  • Agriculture
  • Aiko el grupo
  • Amaarae
  • Annahstasia
  • Bad Gyal
  • Baxter Dury
  • Bestia Bebé
  • Big Thief
  • Black Country, New Road
  • Buscabulla
  • Capicua
  • Criolo, Amaro & Dino
  • Dijon
  • Dixon
  • Duquesa
  • emmy Curl
  • Ethel Cain
  • fakemink
  • Gelli Haha
  • Gisela João
  • Gorillaz
  • Idles
  • Inês Marques Lucas
  • Jade
  • Joey Valence & Brae
  • Kneecap
  • Mari Froes
  • mark william lewis
  • Massive Attack
  • Melt-Banana
  • Model/Actriz
  • MXGPU
  • Napa
  • Nation of Language
  • Ninajirachi
  • Oklou
  • Panda Bear
  • Paus
  • Peggy Gou
  • Rita Vian
  • rusowsky
  • Slowdive
  • Smerz
  • Sudan Archives
  • SuM
  • Texas Is The Reason
  • The New Eves
  • The Sophs
  • The xx
  • Triângulo de Amor Bizarro
  • Vaiapraia
  • Viagra Boys
  • Water From Your Eyes
  • Xinobi (DJ set)
  • Yard Act

Os passes para o festival já podem ser adquiridos aqui.