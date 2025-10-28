Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os nomes mais aguardados estão os The xx, que regressam a Portugal oito anos depois da última atuação no país — em 2018, no Super Bock Super Rock. Também confirmados estão os Gorillaz, projeto de Damon Albarn, que voltam ao festival depois da passagem por 2022.

O alinhamento conta ainda com os Massive Attack, outra das grandes referências britânicas, e com os Idles, que regressam após um ano marcado pelas atuações nos festivais Meo Kalorama e Paredes de Coura.

Entre as confirmações internacionais destaca-se também o trio irlandês Kneecap, que se tem afirmado pela fusão entre hip hop e identidade gaélica.

A música portuguesa marca presença com Gisela João, Capicua e Vaiapraia, entre outros nomes.

Os passes gerais já se encontram disponíveis no site oficial do festival, com o preço de 180 euros (mais taxas), enquanto o passe VIP custa 275 euros.

Confira aqui o cartaz completo: