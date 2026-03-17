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O júri, presidido por José Carlos Seabra Pereira e composto por Isabel Pires de Lima, Isabel Lucas, Mário Cláudio e António Carlos Cortez, decidiu atribuir o prémio a Rentes de Carvalho como forma de celebrar a sua carreira literária.

De ascendência transmontana, o autor viveu fora de Portugal por motivos políticos, residindo no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Iorque e Paris. Em 1956 fixou-se na Holanda, onde lecionou Literatura Portuguesa entre 1964 e 1988 na Universidade de Amesterdão. Desde então, dedica-se exclusivamente à escrita e à colaboração com jornais e revistas em Portugal, Brasil, Bélgica e Holanda.

A sua obra, que inclui romances, contos, diários, crónicas, guias de viagem e ensaios, inclui o livro Com os Holandeses (1972), um dos maiores best-sellers neerlandeses da década de 1970. Em Portugal, os seus livros são publicados pela Quetzal.

A cerimónia oficial de entrega do prémio terá lugar no dia 28 de março, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra.

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