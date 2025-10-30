Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A atriz Isabela Valadeiro interpreta Ariel, a jovem sereia sonhadora que deseja conhecer o mundo humano. Paulo Vintém assume o papel de Tritão, o rei dos mares, e Mimicat dá vida à vilã Morgana, a bruxa do mar. O musical conta com texto de João Frizza, encenação de Sissi Martins, música e orquestração de Artur Guimarães e produção criativa de Bruno Galvão.

A adaptação da clássica história da Pequena Sereia transporta o público para o fundo do mar, num espetáculo que junta patinagem artística, música ao vivo, dança, teatro e humor. A narrativa combina fantasia e emoção, mas também traz uma mensagem atual: o apelo à proteção dos oceanos e à consciência ambiental.

Durante o espetáculo, o público acompanha a jornada de Ariel, que salva o Príncipe Edward de um naufrágio e, movida pela curiosidade e pelo amor, faz um pacto com a terrível Morgana para poder viver entre os humanos. A produção destaca a coragem e determinação da protagonista, numa fusão entre magia, luz e movimento.

Com um elenco de luxo, “A Pequena Sereia no Gelo” é a 12.ª produção consecutiva da AM Live para o MAR Shopping Matosinhos, dando continuidade a uma parceria que tem levado ao norte do país espetáculos de sucesso como “O Quebra-Nozes e o Reino do Gelo” (2024-25), “O Aladino no Gelo” (2023-24) e “O Feiticeiro de Oz no Gelo” (2022-23).

O musical é descrito como o único espetáculo no gelo do norte de Portugal, reunindo cultura, entretenimento e sensibilização ambiental numa experiência para toda a família.

Os bilhetes estão disponíveis no site oficial, na plataforma See Tickets e na bilheteira física do MAR Shopping Matosinhos (atrium, piso 0). A partir de 15 de novembro, poderão também ser adquiridos na AM Arena, no parque exterior do centro comercial. O custo das entradas é entre os 15 e os 23,50 euros. Há ainda uma "Experiência VIP" por 59 euros e packs damiliares desde 19,50 euros por bilhete.

O espetáculo tem entrada permitida a partir dos 3 anos.

