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A Casa Real Portuguesa anunciou oficialmente o noivado de Sua Alteza o Infante D. Dinis de Bragança, Duque do Porto, com a condessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, baronesa de Trachenberg, nascida em Viena, Aústria. O comunicado, divulgado em Sintra e datado de 29 de junho de 2026, refere que o pedido de casamento teve lugar em Lisboa durante este mês.

Segundo a publicação na rede social da Casa Real, "Suas Altezas Reais os Duques de Bragança têm o prazer de anunciar o noivado do seu filho", acrescentando que D. Dinis já informou os pais, D. Duarte Pio e D. Isabel de Herédia, bem como os restantes membros mais próximos da família. A Casa Real adianta ainda que mais informações sobre o casamento serão divulgadas "oportunamente".

Nascido em Lisboa, a 25 de novembro de 1999, D. Dinis é o terceiro filho de D. Duarte Pio de Bragança e de D. Isabel de Herédia, e ostenta o título de Duque do Porto.

Ao longo do seu percurso académico, frequentou a Universidade Católica Portuguesa e a universidade Vrije Universiteit Brussel, na Bélgica, onde prosseguiu estudos em Ciência Política e Sociologia. Realizou ainda um estágio na Comissão Europeia.

No plano profissional, é cofundador da Caravela Consulting, empresa de consultoria estratégica especializada em comércio internacional, relações institucionais e investimento.

A futura noiva, Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, nasceu em Viena, Áustria, em 2002. Filha dos condes Marie e Maximilian Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, barões de Trachenberg, pertence a uma família da nobreza centro-europeia e tem três irmãos.

Licenciada em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de Economia e Gestão de Viena, Anna encontra-se atualmente em Lisboa, onde realiza um estágio na Lisbon Project Association.

Lembrnado que os duques de Bragança são ainda pais de D. Afonso de Bragança, príncipe da Beira, e de D. Maria Francisca de Bragança, infanta de Portugal e duquesa de Coimbra, que se casou a 7 de outubro de 2023 na Basílica do Palácio Nacional de Mafra com Duarte de Sousa Araújo Martins.

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