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Inês Valadas junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 24 de setembro (quinta-feira). Consigo traz “Onze Minutos”, o seu primeiro livro, publicado pela Euforia Editora.

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Na última Feira do Livro de Lisboa, centenas de pessoas fizeram fila, durante quatro horas, para conhecer, ouvir e abraçar a criadora da primeira comunidade de dark romance em Portugal. Nessa altura, o livro ia já na terceira reimpressão apenas uma semana depois da sua publicação.

Em “Onze Minutos”, Inês Valadas apresenta a história de Laurell, que teve uma vida aparentemente normal até ganhar uma bolsa de estudo para o Colégio-Instituto de Psicologia e Psiquiatria Avançada. É nesse contexto que conhece Adrian, um homem para quem a ideia de normalidade sempre foi distante, numa família onde a manipulação corre no sangue.

âOnze Minutosâ Livro: “Onze Minutos” Autor: Inês Valadas Editora: Euforia Data de lançamento: junho de 2026 Preço: € 18,50 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Sete anos depois de o destino os ter juntado, Adrian regressa à vida de Laurell. Mais intenso, mais perigoso e determinado a reconquistá-la, traz consigo um passado feito de segredos, promessas quebradas e uma ligação que nunca desapareceu.

Enquanto o mundo à volta dos dois parece desmoronar, Laurell e Adrian enfrentam uma espiral de violência e lealdades desfeitas, numa história marcada por uma relação que tanto os pode unir como destruir.

“Onze Minutos” é apresentado como um dark romance que procura cruzar a dimensão mais sombria do subgénero com uma escrita mais poética e sensível. A história parte de uma relação intensa e de um amor que, em vez de os salvar, acabou por os condenar.

Inês Valadas nasceu em Évora, no Alentejo, em 1993. A literatura esteve presente na sua vida desde cedo e começou a escrever aos 13 anos. Licenciou-se em Línguas, Literatura e Cultura e afirma repetidamente que foi a literatura que a salvou e continua a salvar, lê-se na biografia no site da editora.

Em 2023, aventurou-se como criadora de conteúdo literário e criou uma comunidade de leitores de dark romance em Portugal, que mantém até hoje e que a tornou numa das principais caras do subgénero no país.

É anda referido que a autora gosta de histórias intensas, capazes de arrancar lágrimas e permanecer na memória dos leitores.

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