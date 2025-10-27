Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Embora os animais selvagens realizem migrações notáveis, a movimentação de biomassa dos humanos provavelmente excede a de toda a vida selvagem terrestre", escrevem os investigadores num estudo.

A movimentação de biomassa dos humanos é estimada em 600 gigatoneladas/quilómetros por ano, enquanto a movimentação de biomassa dos animais terrestres varia entre menos de 100 e menos de 400 gigatoneladas/quilómetros por ano e, nas projeções mais otimistas, chega a 700 gigatoneladas/quilómetros por ano.

O estudo indica, por outro lado, que se for adicionado o deslocamento humano motorizado, “a desproporção é ainda mais dramática”.

“O movimento combinado de biomassa de todas as aves selvagens, artrópodes terrestres e mamíferos terrestres selvagens é cerca de um sexto da caminhada dos humanos e perto de 40 vezes menor do que todo o movimento de biomassa dos humanos”, acrescentam os cientistas.

“Mesmo as grandes migrações que vemos em documentários sobre vida selvagem — entre as maiores migrações terrestres do planeta — não se comparam ao movimento de biomassa humana causado por pessoas que se deslocam para assistir uma competição do Campeonato do Mundo de futebol, comentou Ron Milo, biólogo do Instituto Weizmann de Ciências (Israel), num comunicado sobre o estudo.

Segundo o estudo, “caminhar representa cerca de um sétimo do movimento da biomassa humana”, o que “é muito menos do que veículos e ciclomotores (cerca de 65%), mas mais do que aviões (10%) e transporte ferroviário (5%).

Este estudo, conduzido por biólogos especializados em avaliação da biomassa e na sua movimentação, foi publicado na revista Nature Ecology & Evolution.

