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Promovida pela Associação de Estudantes da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa, a 25.ª edição contará com mais de 1 200 voluntários e espera receber cerca de 4 000 crianças.

Inspirado no projeto Teddy Bear da European Medical Students Association (EMSA), o Hospital da Bonecada funciona como um “hospital-modelo”, onde as crianças levam os seus bonecos para serem tratadas em diversas áreas, como bloco operatório, dentista, fisioterapia, farmácia e enfermagem. O objetivo é combater a Síndrome da Bata Branca, o medo que muitas crianças sentem em ambientes clínicos.

Sob o tema A Criança e os Sonhos, esta edição pretende incentivar os mais pequenos a reconhecer e nutrir os seus sonhos, promovendo imaginação, esperança e confiança nas suas capacidades.

Para assinalar o 25.º aniversário, a iniciativa contará ainda com sessões de mass-training de Suporte Básico de Vida pediátrico para pais e educadores e uma exposição de memórias, que celebra a história e o impacto do projeto ao longo das últimas décadas.

O Hospital da Bonecada estará aberto diariamente das 10h00 às 21h00, com entrada gratuita.

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