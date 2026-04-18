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Considerada uma das obras mais relevantes do catálogo da editora neste ano, "Hitler" apresenta um retrato da ascensão e queda do ditador alemão, combinando rigor histórico, narrativa e uma abordagem gráfica expressiva.

A obra foi publicada num contexto simbólico, no ano em que se assinalaram 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, sublinhando a importância de compreender o passado.

Segundo Hugo Pinto, organizador dos prémios, “Hitler, de Shigeru Mizuki, é uma biografia gráfica essencial para quem deseja compreender a ascensão e queda do ditador alemão sob uma perspectiva acessível e visualmente poderosa. Combinando narrativa fluida, pesquisa histórica e uma arte expressiva, a obra não apenas documenta um dos períodos mais trágicos da humanidade, mas também alerta sobre os perigos do fanatismo, da propaganda e da ambição desmedida.”

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