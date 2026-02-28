Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A narrativa acompanha o romance entre John F. Kennedy Jr., filho do presidente norte-americano assassinado em 1963, e Carolyn Bessette, profissional de relações públicas da Calvin Klein. Mais do que uma história de amor, a série propõe um olhar sobre o peso do apelido Kennedy, a cultura de celebridade e a intrusão constante dos media.

Nos anos 90, John F. Kennedy Jr. era considerado um verdadeiro galã. A revista People chegou a nomeá-lo “o homem mais sexy do mundo”. Advogado de formação, tendo passado no exame da Ordem apenas à terceira tentativa, tornou-se também editor e jornalista, fundando em 1995 a revista George, publicada até 2001.

Conhecido pelas alcunhas JFK Jr. ou “John-John”, era presença constante nas páginas da imprensa cor-de-rosa. Entre corridas em tronco nu no Central Park, passeios de bicicleta por Nova Iorque e relacionamentos com figuras como Madonna, Julia Roberts, Sarah Jessica Parker ou Daryl Hannah, tornou-se um alvo permanente dos paparazzi. A relação com a atriz Daryl Hannah foi a mais duradoura, mas marcada por tensão mediática e resistência familiar, nomeadamente de Jackie Kennedy Onassis, mãe de John Kennedy JR.. Pelo menos é assim que é caracterizada na série, tendo já valido algumas críticas pelo retrato feita da atriz.

Carolyn Bessette, por sua vez, nasceu em Nova Iorque, licenciou-se na Universidade de Boston e construiu carreira na Calvin Klein, passando de assistente de vendas a responsável de relações públicas. Mantinha proximidade com o fundador da marca, Calvin Klein, e com Kelly Klein, integrando um círculo social influente, embora preservasse uma imagem discreta.

Segundo a série, o casal terá sido apresentado por Calvin Klein numa festa no início dos anos 90. Contudo, tal como indica o aviso inicial da produção, trata-se de uma dramatização baseada em factos reais, com elementos ficcionados, e esse encontro foi um deles, visto que não há registos sobre tal.

A relação rapidamente se tornou objeto de fascínio da imprensa norte-americana. Um dos eixos dramáticos explorados é o contraste entre o peso simbólico da dinastia Kennedy e o perfil reservado de Carolyn, pouco habituada à exposição pública.

Um dos aspetos mais comentados da série é a semelhança física entre os protagonistas e os atores que os interpretam, Sarah Pidgeon (Carolyn) e Paul Anthony Kelly (JFK Jr.). Comparações lado a lado com fotografias da época mostram uma recriação minuciosa, quase mimética, de gestos, poses e momentos captados pelos paparazzi nas ruas de Nova Iorque.

O elenco inclui ainda Naomi Watts como Jackie Kennedy, retratada nos últimos anos de vida; Grace Gummerc, filha de Meryl Streep, como Caroline Kennedy; Alessandro Nivola no papel de Calvin Klein; e Leila George como Kelly Klein. A recriação visual estende-se ao guarda-roupa, elemento central da identidade estética da série.

O estilo minimalista de Carolyn Bessette , hoje redescoberto nas redes sociais, surge como uma das marcas visuais mais fortes: silhuetas depuradas, paleta neutra e elegância sem ostentação. Já o guarda-roupa de JFK Jr. reflete um casual sofisticado, combinando fatos com boinas e a inseparável bicicleta. Muitos dos figurinos parecem inspirados diretamente em fotografias icónicas, incluindo o célebre episódio de discussão do casal no Central Park, amplamente documentado pela imprensa.

A banda sonora reforça a imersão na década de 1990. O trailer é conduzido por um remake de “Head Over Heels”, dos Tears for Fears, interpretado pelos Japanese Breakfast, e inclui temas como “Kiss Me”, dos Sixpence None the Richer, e “No ordinary love”, de Sade.

A produção não ficou, contudo, imune à polémica. A família Kennedy manifestou-se de forma crítica através de Jack Schlossberg, sobrinho de JFK Jr., que acusou Ryan Murphy de explorar a memória do tio sem consultar os familiares. Defendeu ainda que parte dos lucros deveria reverter para a Biblioteca Presidencial Kennedy.

Numa publicação no Instagram, Jack Schlossberg chegou a chamar o produtor de “pervertido”, comentário que mais tarde procurou relativizar em entrevista, afirmando que se referia à obsessão cultural com a vida íntima de figuras públicas, e não à orientação sexual de Murphy. O desacordo intensificou-se nos meses seguintes, com trocas de declarações públicas entre ambos.

A série estreou com três episódios a 13 de fevereiro, centrados no início do relacionamento. Até ao momento, foram exibidos quatro dos nove episódios previstos, com novos capítulos a serem lançados semanalmente até dia 27 de março.

O pior de tudo é que já se sabe como termina. Em 1999, John Kennedy Jr, Carolyn Bessette e a sua irmã, Lauren Bessette, morreram tragicamente num acidente de aviação, no qual o piloto era JFK JR.

Tal como menciona uma peça no jornal britânico The Guardian, a família Kennedy navegava entre “realeza britânica e uma tragédia grega”, com vários familiares a morrerem assassinados ou com doenças terminais.

