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O Emersivo é um festival itinerante dedicado à cultura emergente, que tem vindo a percorrer diferentes regiões do país com o objetivo de criar pontes entre artistas, públicos e lugares. Na paragem pela Herdade do Rocim, os visitantes poderão conhecer os vinhos da casa, provar propostas gastronómicas inspiradas na tradição regional e assistir a um alinhamento artístico concebido para o contexto do espaço.

A componente gastronómica estará a cargo do chef João Mourato, com uma abordagem centrada nos sabores do Alentejo, enquanto a programação cultural contará, para já, com atuações de Marta Lima, João Melgueira e Recante, primeiros nomes confirmados de um cartaz que pretende valorizar a criação contemporânea em ambiente rural.

“Acreditamos que o vinho é o ponto de partida para uma experiência mais ampla do território. Receber o Emersivo reforça essa visão de um espaço vivo, onde a criação contemporânea, a gastronomia e a cultura se juntam naturalmente com a nossa identidade e com a forma como entendemos o Alentejo”, sublinha Bruno Gomes, responsável pelo enoturismo da Herdade do Rocim.

O evento decorre entre as 18h30 e a 1h00, com diferentes modalidades de bilhete, incluindo opções que combinam provas de vinho e experiências gastronómicas. A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos, inclusive.

Com esta iniciativa, o Rocim e o Emersivo convidam o público a viver o Alentejo através dos seus sabores, histórias e expressões culturais, numa celebração que aposta na autenticidade do território e numa relação mais próxima entre cultura, paisagem e tempo.

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