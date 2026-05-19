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A plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery passa assim a disponibilizar podcasts dedicados a universos como A Guerra dos Tronos, House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms, além de outros títulos populares entre os fãs.

Segundo a HBO Max, o objetivo é aprofundar a experiência dos utilizadores através de conversas com criadores, bastidores e conteúdos adicionais relacionados com séries e filmes disponíveis no serviço.

A partir de junho, chegam à Europa vários podcasts ligados ao universo de A Guerra dos Tronos, incluindo um podcast especial de aniversário da série original, o podcast de A Knight of the Seven Kingdoms e uma nova temporada de The Game of Thrones: House of the Dragon. Esta última será disponibilizada também em vídeo pela primeira vez e acompanhará a terceira temporada de House of the Dragon.

Entre os conteúdos anunciados estão ainda podcasts relacionados com séries e filmes como The Last of Us, The Pitt, The Comeback, Sinners: In Proximity e The History of Curb Your Enthusiasm.

O arranque oficial desta nova oferta acontece com Harry Potter: The Official Film Podcast, apresentado pela crítica de cinema e radialista Rhianna Dhillon. O podcast revisita os oito filmes da saga Harry Potter, com convidados especiais, análises aprofundadas e discussões sobre momentos marcantes da franquia.

O lançamento inclui dois episódios iniciais, seguindo-se episódios semanais, com dois capítulos dedicados a cada filme. A versão em vídeo ficará disponível exclusivamente na HBO Max, enquanto a versão áudio poderá ser ouvida em plataformas como Apple Podcasts e Spotify.

A HBO Max refere que o acesso aos podcasts na plataforma requer subscrição e está sujeito aos termos e condições do serviço.

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