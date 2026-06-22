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As camisolas da seleção brasileira desapareceram e a maior parte dos lenços na cabeça também. No segundo dia do Rock in Rio Lisboa, o preto passou a dominar o recinto e as t-shirts dos Linkin Park (mas também de outras bandas) tornaram-se quase um uniforme não oficial. A mudança em relação à véspera era evidente. Se o primeiro dia tinha sido marcado pela pop de Katy Perry, o funk brasileiro de Pedro Sampaio e por um público mais jovem e mais disposto a registar cada momento com o telemóvel, o segundo trouxe consigo uma atmosfera diferente, mais nostálgica e muito mais ligada ao rock.

Ainda assim, a principal diferença não estava apenas na roupa ou na idade do público. Estava na razão que levara milhares de pessoas ao Parque Tejo. Ao longo da tarde e da noite, tornou-se cada vez mais claro que grande parte dos presentes tinha um único objetivo: ver os Linkin Park.

Essa expectativa sentia-se em todo o recinto. Os outros palcos foram perdendo público à medida que a hora do concerto principal se aproximava e, muito antes de a banda subir ao Palco Mundo, já era difícil circular nas zonas mais próximas. O festival estava esgotado e a dimensão da multidão tornava-se particularmente evidente ao cair da noite.

De Los Angeles a Lisboa

Quando os Cypress Hill entraram em palco, às 21h15, o recinto principal encontrava-se praticamente cheio. A partir de determinados pontos, sobretudo nas zonas mais elevadas onde na véspera ainda era possível acompanhar confortavelmente o concerto de Charlie Puth, já não se conseguia ver minimamente o palco. O contraste entre os dois dias era significativo e ajudava a perceber a dimensão da expectativa em torno dos cabeças de cartaz.

Musicalmente, os Cypress Hill provaram porque continuam a ser uma referência várias décadas depois de terem surgido. A combinação entre os beats de hip-hop old school de Los Angeles e as influências rock trazidas pelas guitarras continua a resultar de forma surpreendentemente eficaz, criando uma sonoridade que atravessa gerações sem perder relevância.

Ainda assim, a receção do público nem sempre correspondeu à qualidade da atuação. Tal como acontecera com Charlie Puth no dia anterior, a banda pareceu ser vítima da posição que ocupava no cartaz. Os fãs mais dedicados responderam com entusiasmo, mas uma parte significativa da audiência parecia já estar concentrada naquilo que aconteceria a seguir.

Essa diferença tornou-se particularmente evidente durante "Insane in the Brain". Apesar de ser uma música que dificilmente necessita de apresentação, a quantidade de telemóveis levantados no ar era significativamente inferior à observada na véspera durante várias canções de Pedro Sampaio. Não se tratava necessariamente de desinteresse. A diferença parecia estar mais relacionada com o perfil do público e com a forma como cada geração vive os concertos.

Antes da despedida, os Cypress Hill deixaram ainda uma promessa de regresso e criaram um dos momentos mais ingratos da noite. Ao anunciarem que iriam tocar "a música mais poderosa da história do hip-hop" e que o público saberia exatamente o que fazer quando ela começasse, criaram uma expectativa imediata. No entanto, uma emergência médica no público obrigou a uma pausa e a atuação terminou sem que a música fosse tocada, deixando no ar uma sensação de final interrompido.

Uma viagem aos anos 2000

Logo após o concerto de Cypress Hill, as atenções viraram-se para o palco Super Bock, onde os Hoobastank ofereceram uma experiência bastante diferente. O espaço estava longe de atingir a lotação máxima, consequência direta da concentração gradual de espectadores junto ao Palco Mundo, mas quem optou por assistir ao concerto encontrou uma audiência particularmente envolvida.

A energia da banda foi constante e a ligação com o público surgiu de forma natural. A um certo ponto, o vocalista revelou que, para estar em Lisboa, tinha perdido um jogo de beisebol do filho de 12 anos. A história arrancou sorrisos e levou o músico a pedir aos portugueses um cântico de apoio à equipa.

O ambiente era de nostalgia. A sonoridade da banda remete inevitavelmente para o rock alternativo dos anos 2000, recordando referências como Green Day ou Red Hot Chili Peppers. Entre o público, essa passagem do tempo também era tema de conversa. "Estão velhos como tudo", comentou alguém. A resposta surgiu imediatamente: "Oh, tu também".

O momento alto chegou, naturalmente, com "The Reason". A canção transformou o palco numa máquina do tempo e transportou milhares de pessoas para diferentes momentos das suas vidas. Para alguns, foi um regresso direto aos amores de adolescência. Para outros, mais novos, foi uma viagem a uma época conhecida através da cultura popular e, especialmente, das bandas sonoras dos Morangos com Açúcar.

A música acabou por ser tocada na altura em que se viam fogos de artifício vindos do Palco Mundo, tornando-se num dos momentos mais bonitos da noite. No entanto, mal a música terminou, grande parte da audiência iniciou uma verdadeira corrida em direção ao Palco Mundo. Afinal, havia uma razão para o recinto estar esgotado. E o problema foi precisamente esse.

A eternidade dos Linkin Park

Quando os Linkin Park finalmente entraram em palco, muitos dos fãs espalhados pelos lados do recinto descobriram que não conseguiam ver absolutamente nada. Nem os músicos, nem os ecrãs. Em vários pontos, a visibilidade era praticamente inexistente, gerando frustração entre quem tinha pago bilhete e passado horas no festival.

"Não pagámos 80 euros para não ver nada", ouvia-se repetidamente entre a multidão.

As queixas multiplicavam-se e muitos grupos de amigos apercebiam-se demasiado tarde das consequências de terem optado por aproveitar o festival em vez de guardar lugar junto ao palco principal. Entre pedidos de desculpa e tentativas frustradas de encontrar um espaço com melhor visibilidade, tornava-se evidente que milhares de pessoas estavam a viver o concerto mais aguardado do dia sem conseguir ver aquilo que se passava em palco.

Paradoxalmente, foi precisamente aí que se tornou mais evidente a força dos Linkin Park. Mesmo sem visão do palco e, em alguns casos, com o som a chegar já distante, os fãs continuavam a cantar cada palavra. As músicas pareciam funcionar como um elo comum entre pessoas que cresceram em contextos diferentes, mas que encontraram na banda uma banda sonora partilhada para momentos importantes das suas vidas.

A abertura com "The Emptiness Machine" revelou-se uma escolha acertada. Ao iniciar o concerto com um tema da nova fase da banda, os Linkin Park deixaram claro que não estavam ali apenas para revisitar o passado. Também estavam ali para apresentar aquilo que são hoje.

É impossível falar da atual formação sem abordar Emily Armstrong. Desde o regresso da banda, a cantora tornou-se inevitavelmente o centro das atenções e o principal motivo de debate entre os fãs. No recinto, as opiniões dividiam-se. Havia quem admitisse sentir falta de Chester Bennington, mas elogiasse a capacidade de Emily para assumir um papel tão exigente. Outros mantinham reservas e defendiam que os Linkin Park nunca voltariam a ser os mesmos.

A verdade é que Emily Armstrong parece ter encontrado a sua própria resposta para esse dilema. Em vez de tentar ocupar o lugar de Chester, algo que provavelmente seria impossível, opta por construir a sua própria identidade dentro da banda. A autenticidade da interpretação e a qualidade vocal foram suficientes para sustentar um repertório que continua profundamente ligado à memória de milhões de pessoas.

Ao longo da noite, os Linkin Park desfilaram alguns dos temas mais marcantes da sua carreira. "What I've Done" e "Numb" destacaram-se como os momentos mais fortes do alinhamento, enquanto "In the End" provocou a reação mais previsível e, ainda assim, mais impressionante do concerto. Durante vários minutos, o recinto transformou-se num coro gigante, com milhares de vozes a sobreporem-se ao próprio sistema de som.

O concerto terminou com "Faint", encerrando uma atuação sólida e intensa. Houve momentos em que se notava algum desgaste físico numa banda que continua a carregar expectativas enormes sempre que sobe ao palco, mas isso pouco importou para quem tinha esperado horas por aquele momento.

No final, o segundo dia do Rock in Rio Lisboa acabou por ser menos uma sucessão de concertos e mais uma demonstração da influência que os Linkin Park continuam a exercer sobre várias gerações de fãs. Entre a nostalgia dos anos 2000, a energia dos Cypress Hill, a viagem ao passado proporcionada pelos Hoobastank e as discussões sobre o futuro da banda norte-americana, tudo parecia convergir para o mesmo ponto.

Mesmo quando não conseguiam ver o palco, milhares de pessoas continuaram a cantar. E talvez isso diga mais sobre os Linkin Park do que qualquer espetáculo de luzes ou qualquer produção milionária alguma vez conseguirá dizer.