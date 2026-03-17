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A chancela Assírio & Alvim, dedicada à poesia, inicia o programa no dia 20 de março na Escola Artística Soares dos Reis, no Porto. A poeta Rosa Alice Branco vai trabalhar com alunos de Desenho na reinterpretação de um dos seus poemas através da arte visual.

No dia 21 de março, estão previstas tertúlias sobre poesia medieval nas livrarias Snob, em Lisboa, e Flâneur, no Porto. As conversas serão conduzidas pelos tradutores Graça Videira Lopes, responsável pelas antologias Cousas de Folgar, Gentilezas e Nesta Melodia Graciosa, e José Carlos Teixeira, organizador da antologia O Ramo da Tília, com a participação de especialistas em literatura medieval europeia.

Também a 21 de março, a editora marcará presença na Feira do Livro de Poesia, no Centro Cultural de Belém, com uma seleção de obras e campanhas especiais para a data.

Entre 21 e 27 de março, a Metro do Porto vai substituir a sua banda sonora habitual pela leitura de poemas, destacando os poetas e atores que participaram na coleção Sons.

Durante toda a semana, a Assírio & Alvim publicará nas redes sociais momentos de leitura de poemas, em colaboração com os Artistas Unidos.

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