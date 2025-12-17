Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Governo propôs-nos (um aumento de) 15 cêntimos (por dia) em cada ano até 2029, que corresponde a cerca de um aumento de 10% até ao final da legislatura, para nós manifestamente insuficiente", frisou à agência Lusa no final de uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido.

José Abraão acrescentou que o Governo vai enviar ainda esta quarta-feira ou quinta-feira de manhã uma proposta, que será depois analisada pela Fesap para decidir "que posição tomar".

"Apelamos ao Governo no sentido que vá um bocadinho mais além. Porque se é verdade que dissemos que 10 cêntimos não dava para um pão, os 15 cêntimos continuam a não chegar, como é óbvio", apontou.

O sindicalista congratulou-se com o Governo ter "ouvido algumas das preocupações" da Fesap, que já tinha assinalado que não podia "aceitar mais um ano sem um aumento de subsídio de refeição", após o último aumento em 2023 para os atuais seis euros.

Da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública ficou também determinado começar até ao Natal o processo de negociação de revisão das carreiras de setores como, entre outros, a Polícia Municipal, fiscalização municipal, Segurança Social ou inspeções do estado, como a Autoridade das Condições de Trabalho ou da ASAE, adiantou José Abraão.

"Há a necessidade urgente de valorizar as carreiras gerais, isto é, dos assistentes técnicos, assistentes operacionais e técnicos superiores, generalistas, que são os parentes pobres da administração pública", vincou.

