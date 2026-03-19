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Em comunicado, a GNR explica que "a subida dos custos associados à mobilidade tem vindo a exercer uma pressão acrescida sobre famílias e empresas, potenciando, em alguns casos, a adoção de comportamentos oportunistas ou ilícitos, designadamente furtos de combustível, os quais se materializam na subtração direta de combustível de depósitos ou na sua extração mediante perfuração".
Em números, a GNR revela que entre 2024 e 2025 registou-se "uma ligeira diminuição do número de queixas, passando de 1 744 para 1 700 crimes, o que corresponde a uma redução de 44 ocorrências (-2,52%)".
Mas, em análise por distrito, a GNR revela que existe uma evolução desigual: "destacam-se aumentos relevantes em distritos de Bragança (+7; +50,00%) e Guarda (+8; +80,00%), exigindo, desta forma, uma resposta diferenciada por parte da Guarda e ajustada às especificidades locais".
Também há aumentos em "Castelo Branco (+10; +33,33%), Viana do Castelo (+21; +30,88%), Santarém (+15; +14,85%) e Leiria (+22; +14,19%)", revela a Guarda.
"As descidas mais significativas verificaram-se nos distritos de Lisboa (-56; -26,32%), seguido de Aveiro (-52; -21,49%), Faro (-27; -20,45%) e Setúbal (-24; -15,69%)", pode-se ler ainda no comunicado.
|2024
|2025
|Furto de combustível em posto de abastecimento
|1 205
|1 084
|Furto de combustível em veículo motorizado
|280
|326
|Furto de combustível em depósitos/máquinas agrícolas ou industriais
|259
|290
|Total
|1 744
|1 700
Relativamente ao ano de 2025, A GNR revela que, ao contrário da precepção comum, este tipo de crime é maioritariamente cometido no período da tarde, entre as 13h e as 18h, com com 676 registos, seguida do período da manhã (7h–12h), com 468 ocorrências, e da noite (19h–24h), com 406 casos. Em sentido inverso, a madrugada (0h–6h) apresenta o menor número de registos, com 150 ocorrências.
Nos anos de 2024 e 2025, as detenções por furto de combustível apresentam uma "evolução distinta por tipologia, destacando-se o aumento nos casos associados a depósitos ou máquinas agrícolas/industriais (de 10 para 19), um número igual nos furtos em veículos motorizados (11 em ambos os anos) e a diminuição nos furtos em postos de abastecimento (de 16 para 10)".
Por fim, a GNR deixa algumas recomendações de seguranças:
- Para Proprietários de Máquinas Agrícolas e Industriais: Evite deixar veículos ou maquinaria em locais isolados ou sem iluminação durante períodos prolongados. Sempre que possível, utilize tampões de depósito com chave ou sistemas de proteção de bocal.
- Em Postos de Abastecimento: Reforce os sistemas de videovigilância (CCTV) e garanta que as câmaras cobrem as matrículas dos veículos e o rosto dos condutores.
- Para Transportadores e Frotas: Privilegie o estacionamento em parques vigiados e iluminados. A instalação de sensores de bocal de depósito que emitam alerta em caso de abertura indevida é uma medida de mitigação eficaz.
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