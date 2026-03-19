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Em comunicado, a GNR explica que "a subida dos custos associados à mobilidade tem vindo a exercer uma pressão acrescida sobre famílias e empresas, potenciando, em alguns casos, a adoção de comportamentos oportunistas ou ilícitos, designadamente furtos de combustível, os quais se materializam na subtração direta de combustível de depósitos ou na sua extração mediante perfuração".

Em números, a GNR revela que entre 2024 e 2025 registou-se "uma ligeira diminuição do número de queixas, passando de 1 744 para 1 700 crimes, o que corresponde a uma redução de 44 ocorrências (-2,52%)".

Mas, em análise por distrito, a GNR revela que existe uma evolução desigual: "destacam-se aumentos relevantes em distritos de Bragança (+7; +50,00%) e Guarda (+8; +80,00%), exigindo, desta forma, uma resposta diferenciada por parte da Guarda e ajustada às especificidades locais".

Também há aumentos em "Castelo Branco (+10; +33,33%), Viana do Castelo (+21; +30,88%), Santarém (+15; +14,85%) e Leiria (+22; +14,19%)", revela a Guarda.

"As descidas mais significativas verificaram-se nos distritos de Lisboa (-56; -26,32%), seguido de Aveiro (-52; -21,49%), Faro (-27; -20,45%) e Setúbal (-24; -15,69%)", pode-se ler ainda no comunicado.

2024 2025 Furto de combustível em posto de abastecimento 1 205 1 084 Furto de combustível em veículo motorizado 280 326 Furto de combustível em depósitos/máquinas agrícolas ou industriais 259 290 Total 1 744 1 700

Relativamente ao ano de 2025, A GNR revela que, ao contrário da precepção comum, este tipo de crime é maioritariamente cometido no período da tarde, entre as 13h e as 18h, com com 676 registos, seguida do período da manhã (7h–12h), com 468 ocorrências, e da noite (19h–24h), com 406 casos. Em sentido inverso, a madrugada (0h–6h) apresenta o menor número de registos, com 150 ocorrências.

Nos anos de 2024 e 2025, as detenções por furto de combustível apresentam uma "evolução distinta por tipologia, destacando-se o aumento nos casos associados a depósitos ou máquinas agrícolas/industriais (de 10 para 19), um número igual nos furtos em veículos motorizados (11 em ambos os anos) e a diminuição nos furtos em postos de abastecimento (de 16 para 10)".

Por fim, a GNR deixa algumas recomendações de seguranças:

Para Proprietários de Máquinas Agrícolas e Industriais: Evite deixar veículos ou maquinaria em locais isolados ou sem iluminação durante períodos prolongados. Sempre que possível, utilize tampões de depósito com chave ou sistemas de proteção de bocal.

Evite deixar veículos ou maquinaria em locais isolados ou sem iluminação durante períodos prolongados. Sempre que possível, utilize tampões de depósito com chave ou sistemas de proteção de bocal. Em Postos de Abastecimento: Reforce os sistemas de videovigilância (CCTV) e garanta que as câmaras cobrem as matrículas dos veículos e o rosto dos condutores.

Reforce os sistemas de videovigilância (CCTV) e garanta que as câmaras cobrem as matrículas dos veículos e o rosto dos condutores. Para Transportadores e Frotas: Privilegie o estacionamento em parques vigiados e iluminados. A instalação de sensores de bocal de depósito que emitam alerta em caso de abertura indevida é uma medida de mitigação eficaz.

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