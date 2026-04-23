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Intitulada Separated by ICE (Separados pelo ICE), a fotografia é da autoria de Carol Guzy, captada para o jornal norte-americano Miami Herald. A imagem mostra três raparigas agarradas ao pai, Luis, no momento em que este é detido por agentes do ICE após uma audiência num tribunal de imigração, em Nova Iorque, a 26 de agosto de 2025.

Segundo a organização, a fotografia foi selecionada entre os 42 vencedores regionais do concurso de 2026, escolhidos de um total de mais de 57 mil candidaturas apresentadas por 3747 fotógrafos de 141 países.

Luis, migrante equatoriano, foi detido no interior de um dos poucos edifícios federais dos EUA onde é permitido o acesso de fotógrafos. A família garante que não tinha antecedentes criminais e que era o único sustento do agregado. A esposa, Cocha, e os três filhos, com idades entre os sete e os 15 anos, ficaram em situação de fragilidade económica imediata e com um forte impacto emocional, refere o texto que acompanha a imagem vencedora.

Em comunicado, o júri sublinhou que a fotografia “não retrata um momento isolado de dor, mas documenta uma política governamental aplicada de forma sistemática a pessoas que seguiram as regras que lhes foram impostas”, acrescentando que, “numa democracia, a presença da câmara naquele corredor não é acidental, é essencial”.

Além da fotografia vencedora, o júri distinguiu duas imagens finalistas. Uma delas, Aid Emergency in Gaza, do fotógrafo Saber Nuraldin, da EPA Images, mostra palestinianos a tentar obter ajuda humanitária na Faixa de Gaza, num contexto de fome agravada pelo conflito e pelo bloqueio imposto à entrada de ajuda. A outra, The Trials of the Achi Women, de Victor J. Blue para a revista do The New York Times, retrata mulheres indígenas Maya Achi à porta de um tribunal na Guatemala, décadas depois de crimes de violência sexual cometidos durante a guerra civil.

Criado em 1955, o prémio World Press Photo distingue anualmente imagens que documentam acontecimentos com impacto profundo na atualidade global, destacando o papel do fotojornalismo na defesa do interesse público e dos direitos humanos.

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