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John Watts não parece interessado em fazer contas ao tempo. Ou, pelo menos, não em deixar que os 50 anos dos Fischer-Z sejam apenas uma celebração do passado. Quando subir ao palco do Coliseu dos Recreios, esta sexta-feira, e no dia seguinte à Casa da Música, no Porto, a banda britânica levará consigo cinco décadas de canções mas também a vontade de continuar a encontrar alguma coisa de novo na relação com o público.

“Cada concerto dos Fischer-Z é único, com base na interação entre nós e o público”, explica em entrevista ao 24notícias. Há espaço para variações e para improvisação, diz, mesmo quando as músicas já são conhecidas por várias gerações de fãs.

Os concertos em Portugal acontecem no momento em que a banda assinala meio século de carreira e prepara o lançamento de X-Ray Serenade. O novo álbum, que chega igualmente esta sexta-feira, reúne sete temas inéditos e quatro novas versões de clássicos dos Fischer-Z, numa espécie de encontro entre a banda que começou a fazer música em meados dos anos 70 e aquela que continua a existir hoje.

De banda universitária aos palcos mundiais

A história começou em 1976, quando Watts e Steve Skolnik formaram os Fischer-Z na Universidade Brunel, em Londres. Na altura, Watts estudava psicologia clínica e trabalhava em clínicas psiquiátricas. Foram quatro anos passados nesse ambiente antes de a banda conseguir o primeiro contrato discográfico — uma experiência que, acredita, acabou por marcar a forma como escrevia.

Enquanto muitos músicos construíam as suas carreiras dentro da própria indústria musical, Watts estava exposto a um ambiente que considera “mais desafiante e estimulante”. Foi aí que começou a escrever sobre questões que iam além das tendências anglocêntricas que dominavam a música da época.

“Diziam que as discotecas punk em Londres eram perigosas. Eu ria-me. Passava o dia a ver pessoas a fazerem coisas como tentarem cortar o pescoço com vidros, portanto não era um adolescente bêbado a tentar queimar um cigarro na minha perna que me ia assustar", conta em conversa com Júlio Isidro, numa sessão intimista no espaço atmosfera m, do Montepio, em Lisboa.

Ao lado da Beat Generation

Os Fischer-Z nunca foram apenas uma banda interessada em fazer canções pop. Apesar de serem frequentemente associados à New Wave, Watts prefere colocar a banda numa posição ligeiramente diferente. Os Fischer-Z estavam, diz, “apenas na periferia” desse movimento. Via-os mais como “Art Punks”, ao lado de bandas como Talking Heads e Gang of Four, e mais próximos do universo de Andy Warhol e da Beat Generation do que do negócio tradicional do rock and roll, conta.

A New Wave, reconhece, foi uma espécie de “pequena injeção de energia bruta” na música daquele período. Mas, olhando para as últimas quatro décadas, Watts identifica outro movimento como o mais influente: o rap. A música rap, diz ao 24notícias, tornou-se “o movimento musical mais influente dos últimos 40 anos”, desenvolvendo-se entretanto em inúmeras formas criativas.

Se a New Wave nasceu num momento particular de transformação musical, os Fischer-Z acabariam também por atravessar alguns dos momentos políticos mais marcantes da época. Um dos mais improváveis aconteceu em Berlim Oriental, num concerto em que a banda partilhou o palco com a lenda do soul, James Brown.

A memória que Watts guarda desse dia é de caos. As condições técnicas eram “totalmente inadequadas” e, em vez de uma vedação a separar o público, havia soldados colocados a um metro de distância uns dos outros em redor do estádio, que reunia, segundo Watts, 167 mil pessoas.

Mas foi a resposta do público que ficou. Os espectadores da Alemanha de Leste conheciam de cor o álbum “Red Skies” e cantaram as músicas. Para Watts, isso era possível porque os sinais musicais vindos do Ocidente não estavam sujeitos às mesmas restrições que outras formas de comunicação.

Merchandise dos Fischer-Z créditos: Meiline Silva | MadreMedia

A experiência de tocar para multidões não ficaria por ali. Ao longo da carreira, os Fischer-Z partilharam palcos comThe Police, Dire Straits e Bob Marley. De todos esses encontros, Watts retém sobretudo uma aprendizagem: como comunicar eficazmente com públicos muito grandes.

A política, aliás, nunca esteve longe das canções dos Fischer-Z. Mas Watts recusa a ideia de que essa responsabilidade pertença apenas aos músicos. “Toda a gente tem a responsabilidade de se envolver com o que está a acontecer no mundo”, defende.

Para o músico, a relação entre cultura popular e política também mudou. Se, entre o final dos anos 60 e o início dos 70, a cultura pop tinha um papel mais evidente na formação política das gerações jovens, hoje cabe às novas gerações envolverem-se diretamente e acreditarem que podem ter influência sobre o próprio futuro.

O mundo muda, a música muda e o próprio músico muda com o tempo, mas há princípios que John Watts não quer abandonar. Um deles tornou-se mais evidente com a idade: a importância de nunca comprometer a arte.

É, admite, uma posição difícil de conciliar com a própria indústria. Afinal, há sempre uma tensão entre a criação artística e o negócio que existe à sua volta. Mas, depois de quase cinco décadas, é precisamente essa tensão que parece continuar a fazer parte da história dos Fischer-Z — uma banda que começou na margem da New Wave, atravessou palcos com alguns dos maiores nomes da música e chega aos 50 anos ainda a olhar para a música como uma forma de interpretar o mundo.

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