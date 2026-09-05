Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Oasis: Don’t Look Back in Anger — cinemas | 10 de setembro

A reunião dos Oasis, concretizada em 2025, chega agora ao cinema através de um documentário realizado por Will Lovelace e Dylan Southern. “Oasis: Don’t Look Back in Anger” acompanha o regresso dos irmãos Liam e Noel Gallagher aos palcos e inclui a primeira entrevista conjunta dos dois em décadas. Escrito por Steven Knight, criador de Peaky Blinders, o filme passou pelo Festival de Veneza antes de chegar às salas de cinema.

O Jacaré — já nos cinemas

Um assalto de 180 mil euros, o bairro da Reboleira em plena demolição e um jacaré chamado Gigolô à solta pelas ruas. É a premissa pouco convencional de “O Jacaré”, o novo filme de Basil da Cunha, que mistura comédia, drama e thriller e encerra a trilogia do realizador sobre a Reboleira. Depois de o carro do assaltante se despistar e o homem ser detido, o desaparecimento do dinheiro desencadeia uma caça ao tesouro que envolve polícia e moradores. O filme estreou esta semana e foi selecionado para a competição do Festival de Cinema de Locarno.

Santo António, o Casamenteiro de Lisboa — cinemas | 10 de setembro

Rita Blanco e Joaquim Monchique são dois funcionários da Câmara de Lisboa encarregados de organizar os Casamentos de Santo António — um evento que precisa urgentemente de ser reinventado para não lhes custar o emprego. Esta é a premissa da nova comédia de Ruben Alves, realizador de “A Gaiola Dourada”. Uma multinacional francesa entra entretanto na equação, complicando ainda mais a missão de Carmo e Valentim. O elenco inclui ainda Ana Bola, Maria Rueff, Maria João Bastos, Paco León, João Catarré, Inês Aires Pereira e Joaquim de Almeida.

Magia e Sedução: Segredos de Família — cinemas | 10 de setembro

Mais de duas décadas depois, as irmãs bruxas de “Magia e Sedução” estão de volta. Sandra Bullock e Nicole Kidman retomam os papéis de Sally e Gillian Owens nesta sequela baseada novamente numa história de Alice Hoffman. Desta vez, um segredo do passado da família ameaça reacender a maldição que persegue os Owens há gerações. Para tentar travá-la, as irmãs partem com as tias para o Reino Unido. Stockard Channing e Dianne Wiest regressam ao elenco, que inclui ainda Joey King, Maisie Williams e Lee Pace.

Cantar de Galo — Teatro Carlos Alberto, Porto | 24 a 26 de setembro

E se o Galo de Barcelos pudesse contar a sua própria história? É a partir dessa pergunta que nasceu “Cantar de Galo”, monólogo escrito pelo dramaturgo norte-americano Robert Schenkkan e interpretado e encenado por Jorge Andrade. A peça acompanha o percurso do célebre símbolo português, desde a lenda do homem salvo da forca até à sua apropriação pela estética do Estado Novo. Pelo caminho, o Galo chega mesmo a confrontar Salazar, numa reflexão sobre fascismo, nacionalismo e liberdade.

Pouvoir — Teatro Garcia de Resende, Évora | 23 e 24 de setembro

Uma marioneta farta de ser manipulada decide tomar o poder e passar a controlar o próprio destino. É este o ponto de partida de “Pouvoir”, da companhia belga Une Tribu, que usa o teatro de marionetas para questionar conceitos como liberdade, poder e participação. Apresentado em Évora no âmbito da programação da Associação Évora 2027, o espetáculo convida também o público a imaginar outras formas de organização e outros sistemas.

Dois + Dois — Teatro Villaret, Lisboa | 17 de setembro a 25 de outubro

Dois casais de amigos, duas formas opostas de encarar as relações e uma série de perguntas incómodas sobre amor, desejo e fidelidade. Depois do sucesso da primeira temporada, Dois + Dois regressa ao Teatro Villaret com João Jesus a juntar-se a Jessica Athayde, Ana Cloe e Miguel Raposo. A comédia, encenada por Miguel Thiré, explora o choque entre rotina e novidade, estabilidade e impulsividade, e aquilo que os casais mostram e escondem.

Monstro: A História de Lizzie Borden — Netflix | 17 de setembro

A nova temporada da antologia de crimes reais de Ryan Murphy e Ian Brennan recupera um dos casos mais célebres da história criminal norte-americana. Em 1892, Andrew Borden e a mulher, Abby, foram assassinados à machadada na sua casa, em Massachusetts. A principal suspeita foi a filha de Andrew, Lizzie Borden, que acabou absolvida por falta de provas. O caso transformou-se numa lenda e é agora revisitado pela série, que coloca, pela primeira vez na antologia, uma mulher no centro da narrativa.

Joana Marques: Culpada ou Inocente? — Prime Video | setembro

O processo judicial que opôs Joana Marques ao grupo Anjos chega ao streaming pela perspetiva da própria humorista. Absolvida em 2025, Joana Marques é o centro de um documentário realizado e escrito por Elza Cordeiro, que recupera um caso que ultrapassou os tribunais e se tornou um dos mais comentados em Portugal. A estreia está prevista para setembro, embora ainda não tenha sido divulgada uma data concreta.

4 Blocks Zero — HBO Max | 25 de setembro

A história da família Hamady começa antes de 4 Blocks. Esta prequela recua à Berlim dos anos 90, quando Malik Hamady chega à Alemanha vindo do Líbano com os quatro filhos e a sogra, determinado a construir uma vida melhor. A chegada do cunhado Ibrahim, libertado depois de oito anos na prisão, altera esse plano: um segredo perigoso conduz a família para o submundo do crime e coloca em causa tudo o que os Hamady tentaram construir.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.