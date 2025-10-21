Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Acreditar, "mais do que uma celebração musical, este concerto é um manifesto de esperança e de compromisso com todas as crianças e jovens com cancro e com as suas famílias".

O concerto conta com a participação de vários artistas: "Filipe Raposo e Sérgio Godinho juntam-se a um vibrante elenco de jovens artistas, que inclui a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, CRASSH, GAND’RA, Som da Palavra e Trio Despertar".

Os bilhetes estão disponíveis online, aqui, e os preços variam entre os 12 e os 25 euros.

