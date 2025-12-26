Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com uma carreira que já ultrapassa seis décadas, Filipe La Féria afirma ter seguido sempre o seu próprio caminho no teatro português, assumindo riscos e desafiando convenções. Ao longo da sua trajetória, desempenhou funções de ator, encenador, dramaturgo, cenógrafo e figurinista, deixando uma marca profunda na cena cultural nacional.

La Féria começou como intérprete em companhias como o Teatro da Cornucópia, o Teatro Experimental de Cascais, o Teatro Estúdio de Lisboa e a Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro. Entre as suas encenações mais icónicas destacam-se “A dama pé-de-cabra” (1977), “Electra ou a queda das máscaras” (1987), “Passa por mim no Rossio” (1991) — um sucesso de bilheteira —, “Piaf” (2009), “O musical da minha vida” (2016), “Amália, o Musical” (1999) — apresentado também em Paris — e a mais recente ópera-rock “Fátima” (2024).

A Medalha de Mérito Cultural, criada em 1984, distingue personalidades ou coletivos que tenham contribuído de forma relevante para a promoção e valorização cultural, tanto em Portugal como no estrangeiro.

O novo musical de La Féria, “Carmen Miranda: O Grande Musical”, integra-se numa série de produções que homenageiam grandes nomes da música e do teatro mundial, incluindo Amália Rodrigues, Maria Callas, Edith Piaf, Judy Garland, Madalena Iglesias ou Laura Alves. No elenco desta produção figuram artistas como João Brizza, Paula Sá e Melânia Gomes.

