Segundo o comunicado de apresentação, o musical é descrito como “uma celebração luminosa da mulher que levou Portugal e o Brasil ao mundo, transformando alegria, ritmo e coragem num fenómeno universal”.

Nascida em Marco de Canaveses e criada no Rio de Janeiro, Carmen Miranda construiu uma carreira internacional que a levou “da rádio brasileira à Broadway, de Hollywood aos grandes palcos internacionais”, tornando-se um símbolo de liberdade, modernidade e de uma energia artística que, sublinha a produção, “ainda hoje reconhecemos ao primeiro acorde”.

No espetáculo encenado por Filipe La Féria, o foco não está apenas na figura pública, mas também na dimensão humana da artista. “Não vemos apenas a estrela, vemos a mulher, a filha de emigrantes, a jovem irreverente que cantava para sobreviver, a artista que ousou ser diferente”, lê-se no comunicado, acrescentando que essa ousadia fez de Carmen Miranda “uma influência na Cultura internacional”.

Em cena no palco do Teatro Politeama, o musical combina música, dança e cenários de grande impacto para contar “uma história vibrante, emocionante e profundamente humana”, sendo apresentado como um espetáculo pensado “para quem ama Teatro, para quem se deixa contagiar pela música e para quem quer viver uma experiência memorável”.

A produção destaca ainda que se trata de um espetáculo indicado para grupos e instituições, referindo que “é um Musical que se partilha, com amigos, famílias, associações, empresas ou grupos culturais”, com condições especiais para reservas de grupo.

A apresentação termina sublinhando a atualidade da artista homenageada, afirmando que “Carmen Miranda não é apenas uma artista do passado, é um estado de espírito e continua a fazer-nos sorrir”.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui. Custam entre os 10 e os 45 euros.

