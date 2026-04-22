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A viagem inaugural do Comboio Literário parte da Estação de S. Bento, no Porto, em direção ao Pocinho, atravessando a paisagem do Douro, classificada como Património Mundial pela UNESCO, até Vila Nova de Foz Côa. O percurso marca o arranque do festival, sob o lema “a palavra habitada”, e contará com leituras de poesia por alunos do Balleteatro do Porto, acompanhadas à guitarra por Rui David, numa evocação de nomes destacados da poesia portuguesa.

A edição deste ano presta homenagem à poetisa Helga Moreira. Segundo Jorge Maximino, fundador e diretor do festival, o evento mantém-se como “lugar especial da palavra poética”, destacando a poesia como eixo central, em diálogo com outras artes e com reflexões sobre a cultura e a sociedade contemporânea. O responsável sublinha ainda o caráter multidisciplinar do projeto, que há mais de quatro décadas promove a leitura e sensibiliza o público, em particular os jovens, envolvendo a comunidade escolar da região.

No plano musical, João Gil é um dos destaques, com uma conversa-concerto onde revisita momentos marcantes da sua carreira. Já Sam the Kid e Marco Neves levam ao palco o podcast “Assim ou Assado”, numa sessão dedicada a curiosidades da língua portuguesa, dirigida a estudantes do ensino secundário.

O programa inclui também sessões escolares com contos infantis, oficinas de música e teatro e encontros com autores. Entre os nomes presentes no cartaz estão Andreia C. Faria, Fernando de Castro Branco, Isabel Pires de Lima, Isaque Ferreira, José Manuel de Vasconcelos, José Anjos, Livia Apa, Rosa Maria Martelo, Rosa Oliveira, Rui Lage e Rui Spranger.

Destaque ainda para a sessão “Pinguim e BOTA fora de portas”, uma noite de poesia e música com microfone aberto, inspirada no espaço Pinguim, no Porto. Na área da performance, a proposta “10 cadeiras_Todos os dedos das mãos-tÃO abertas à paisagem”, de António Barros, marca o arranque do programa, enquanto os estudantes do Balleteatro levam a poesia à rua. No grande auditório do Centro Cultural de Foz Côa, será apresentada a peça “PESSOAS”, a partir do texto de Ricardo Barceló, com encenação de Rui Spranger.

Ao longo de todo o festival decorre também a Feira do Livro de Poesia, no hall do Centro Cultural, organizada pela Livraria e Editora Exclamação, onde estarão disponíveis obras de autores participantes, entre outros títulos.

O Festival de Poesia e Música de Foz Côa é de entrada livre, limitada à lotação das salas, e é organizado pela SOMA – Associação de Arte e Cultura, em parceria com o Município de Vila Nova de Foz Côa, principal patrocinador. O evento conta ainda com a colaboração do Agrupamento de Escolas do concelho, do Centro de Formação da Associação de Escolas Douro e Távora, do Balleteatro – Escola Profissional do Porto, da CP – Comboios de Portugal, do CLEPUL da Universidade de Lisboa e da Apuro Teatro.

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