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Nos dias 20 e 21 de junho, vários espaços do CCB recebem um programa centrado em histórias reais da cidade, contadas em palco pelos próprios protagonistas. O festival propõe uma abordagem que combina narração na primeira pessoa com música, poesia, teatro, ilustração ao vivo e outras formas de expressão artística, num formato definido pela organização como jornalismo ao vivo, assente em investigação profunda e verificação dos factos.

Entre as histórias apresentadas podem encontrar-se percursos de vida ligados a Lisboa, desde um varredor de rua que se tornou escritor de livros infantis a uma antiga trabalhadora sexual que apoia vizinhos carenciados, passando por músicos, ativistas ambientais, um rapper no comboio, grupos de batucadeiras, histórias de imigração, identidade linguística, resistência musical numa prisão e até uma entrevista em forma de fado.

O programa arranca no sábado, 20 de junho, com o painel “Como o Jornalismo ao Vivo está a Reinventar as Notícias”, na Sala Luís de Freitas Branco. A sessão de abertura contará com a participação de jornalistas internacionais e representantes da Headliner, da Alemanha, do European Journalism Center e do Diario Vivo, de Espanha, para debater novas formas de narrar e apresentar exemplos de jornalismo ao vivo.

Ainda durante a manhã, o Foyer da Sala Luís de Freitas Branco acolhe a conversa “As Histórias por Detrás das Melhores Fotografias”, promovida pela Mensagem de Lisboa e pela LEICA, onde fotojornalistas irão partilhar os bastidores de algumas das imagens mais marcantes que captaram. A iniciativa integra também uma exposição de fotografia da Mensagem de Lisboa.

À tarde, realizam-se sessões de "Jornalismo ao Vivo", com histórias da cidade narradas pelos seus protagonistas e acompanhadas por música, desenho, teatro, poesia ou leitura. O dia termina com a conversa “Jornalismo e a Paixão dos Factos”, dedicada à reflexão sobre o futuro do jornalismo e o seu papel na sociedade contemporânea.

No domingo, 21 de junho, o festival inclui uma sessão de "Jornalismo ao Vivo" para crianças dos 6 aos 12 anos, no Jardim das Oliveiras, onde os convidados partilharão as suas histórias de vida e responderão às perguntas dos mais novos.

Durante a tarde, decorre o “Pitch de Ideias para Lisboa”, um espaço destinado à apresentação de propostas dos lisboetas para a cidade, ilustradas ao vivo por Nuno Saraiva e comentadas por um júri.

A programação prossegue com uma nova sessão de "Jornalismo ao Vivo" dedicada às histórias dos bairros e dos habitantes da capital e encerra com “Música com Legenda”, na Sala Vianna da Motta. Neste encontro intimista, limitado a 20 participantes, um artista partilhará a sua história, inspirações e relação com a cidade através de uma conversa guiada por temas musicais.

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