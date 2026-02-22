Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Subiram ao palco Dinis Mota (“Jurei”), Nunca Mates o Mandarim (“Fumo”), EVAYA (“Sprint”), André Amaro (“Dá-me a Tua Mão”), Bateu Matou (“Nos Teus Olhos”), Marquise (“Chuva”), AGRIDOCE (“Onde Quero Estar”) e Mário Mata (“Pertencer”).

No final da noite, foram apurados cinco finalistas: quatro escolhidos através da combinação do voto do júri (50%) e do público (50%) e um selecionado exclusivamente pelo público.

Finalistas escolhidos por júri e público:

Nunca Mates o Mandarim – “Fumo”

Marquise – “Chuva”

Dinis Mota – “Jurei”

EVAYA – “SPRINT”

Finalista escolhido apenas pelo público:

André Amaro – “Dá-me a Tua Mão”

O júri foi composto por Diana Vilarinho, Lena d’Água, Joana Espadinha, Mário Rui Vieira e Tó Cruz.

A gala contou ainda com momentos especiais fora de competição: Júlio Resende e Paulo Lapa prestaram homenagem à edição de 1976 do festival, marcada pelo facto de Carlos do Carmo ter interpretado todas as canções a concurso. Luca Argel juntou-se a Nani Medeiros e Karla da Silva para revisitar clássicos dos Festivais de Música Popular Brasileira.

As atuações já estão disponíveis no YouTube oficial do festival.

A segunda semifinal realiza-se a 28 de fevereiro, com transmissão na RTP1, RTP Internacional, RTP África e RTP Play.

