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Durante um mês, parques, largos, praças, jardins e mercados vão receber iniciativas culturais. A programação acompanha a transição do verão para o outono e tem este ano como imagem a Ginkgo biloba, árvore conhecida pelo amarelo das folhas durante esta época do ano.

A abertura está marcada para o Vale do Silêncio, onde haverá um fim de semana dedicado à música, com diferentes artistas e estilos. Entre os destaques está o espetáculo inédito "Divas Pop" e um novo concerto do Coro e Orquestra Gulbenkian.

A Praça do Comércio será também palco da Festa na Praça, que regressa a Lisboa depois de um intervalo de 10 anos. A iniciativa decorrerá ao longo de todo o dia e terá artesanato, gastronomia e música, com atuações de Kiko is Hot, NAPA e Mariza.

O cinema ao ar livre terá lugar na Alameda D. Afonso Henriques, com uma sessão noturna, e nas escadinhas do Mercado do Forno do Tijolo, que recebem uma nova edição do festival de curtas-metragens Cinema no Estendal.

A música regressa também ao Jardim Keil do Amaral, em Monsanto, com a iniciativa "Dançar em Monsanto", que terá atuações dos DJs Pantaleão e Jay Lion. No jardim do Palácio da Alfarrobeira, em Benfica, o programa prevê um concerto de Rui Massena, com participação especial de Carlão.

A programação inclui ainda iniciativas de cariz intercultural, como o Desfile pela Paz e Lavagem de Santo António, a Mundu Nôbu Experience e o Lisboa Mistura.

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