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O primeiro fim de semana das Festas do Povo 2026 terminou com um balanço muito positivo, depois de onze anos de espera pelo regresso desta tradição a Campo Maior, segundo a organização.

Milhares de pessoas passaram já pela vila alentejana para conhecer as ruas decoradas e participar nas várias iniciativas e propostas culturais que integram a programação desta edição. A forte adesão do público confirmou a expectativa criada em torno do regresso das Festas do Povo, com uma presença expressiva de jovens entre os visitantes.

Segundo a organização, o interesse tem sido motivado não só pela singularidade das ornamentações das ruas, mas também pela diversidade da programação cultural preparada para esta edição.

A beleza dos trabalhos apresentados tem surpreendido os visitantes, com a organização a considerar que "o povo superou-se face a 2015", ano da última edição das Festas do Povo.

A inauguração oficial decorreu no sábado, 8 de agosto, e contou com a presença do Presidente da República, António José Seguro, da sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, da Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, do Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Luís Rosinha, e do Presidente da Associação das Festas do Povo, João Manuel Nabeiro.

Apesar da forte afluência registada durante o primeiro fim de semana, ainda existem bilhetes disponíveis para visitar as Festas do Povo 2026. Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial das Festas do Povo.

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