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A nova edição da Festa do Livro em Belém terá lugar entre 17 e 20 de setembro, no âmbito de uma iniciativa que o Presidente da República decidiu manter, consagrando o Palácio de Belém como palco de uma celebração do livro, da leitura e do encontro entre leitores e autores de Língua Portuguesa.

A programação inclui, como habitual, espaços dedicados a mesas de debate, entrevistas ao vivo e apresentações de livros da rentrée literária.

Estão também previstos concertos e cinema ao ar livre, mantendo-se igualmente áreas destinadas ao público infantil e juvenil, bem como zonas de esplanada e restauração.

A iniciativa conta com a colaboração habitual da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.

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