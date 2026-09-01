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Fernão Joanes recebe, nos dias 12 e 13 de setembro, mais uma edição da Festa da Transumância, num fim de semana dedicado à cultura e às tradições da região. Organizado pela Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes (ACR), o evento reúne demonstrações de ofícios tradicionais, gastronomia, música e atividades destinadas a toda a família.

Considerada a primeira festa dedicada à Transumância em Portugal, a iniciativa tem como um dos momentos centrais a Grande Rota da Transumância, que irá levar um rebanho desde a Cortelha do André até ao centro da aldeia.

No sábado, dia 12, o programa começa com um passeio pelas Quintas, acompanhado por música e por uma demonstração e prova de pão tradicional. Durante a tarde, os visitantes poderão assistir a várias práticas associadas à vida pastoril, incluindo a montagem de choças, o enramar dos cajados, o fabrico de queijo e oficinas de tear e de cobertor de papa.

A gastronomia terá também destaque através de “Aldeias à Mesa com Borrego”, uma iniciativa conduzida pelo Chef Óscar que junta seis aldeias na confeção de propostas de borrego, disponíveis para degustação pelo público.

À noite, o “Hotel Mil Estrelas” propõe uma experiência de acampamento em choças, na Cortelha do André. A participação está sujeita a inscrição e pretende recuperar um dos momentos associados à tradição pastoril da região.

No domingo, dia 13, cerca de 1.000 ovelhas vão percorrer a Grande Rota da Transumância, desde a Cortelha do André até ao centro da aldeia. O percurso recupera a tradição da deslocação sazonal dos rebanhos.

O programa inclui ainda uma Missa de Homenagem aos Pastores da Encosta da Serra da Estrela. Durante a tarde, os visitantes poderão participar em passeios de charrete e assistir a um programa de música tradicional portuguesa, com pauliteiros, cante alentejano e cantares ao desafio.

“A Transumância surgiu para dar resposta a uma necessidade e acabou por se tornar uma tradição em Fernão Joanes, que hoje celebramos e partilhamos com quem nos visita”, afirma José Romeiro, presidente da Direção da ACR de Fernão Joanes.

Segundo o responsável, a festa pretende manter vivas as tradições associadas à identidade de Fernão Joanes e da Serra da Estrela, ao mesmo tempo que permite partilhar com os visitantes “os saberes, os sabores, a música e os costumes associados à vida dos pastores”.

Ao longo dos dois dias estarão também disponíveis espaços de venda de produtos tradicionais, permitindo aos visitantes conhecer e adquirir produtos da região.

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