Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre 30 de março e 10 de abril, o Oceanário propõe um campo de férias para crianças dos 4 aos 12 anos com uma componente educativa ligada ao oceano.

Ao longo dos dias as crianças podem explorar a biodiversidade marinha e aprender sobre alterações climáticas e poluição através de atividades práticas e lúdicas

O programa inclui observação de animais, storytelling, visitas aos bastidores, conversas com aquaristas, pinturas faciais, dança criativa e até passeios de teleférico.

Há também um workshop de programação em parceria com a Microsoft que desafia as crianças a pensar soluções tecnológicas para problemas ambientais.

O horário decorre entre as 8h30 e as 18h30 com preços a partir de 55 euros por dia incluindo refeições materiais e seguro. Existem descontos para irmãos e aniversariantes e é necessária inscria prévia que pode ser feita aqui.

Porto aposta no desporto e convívio

No Porto a Missão Férias@Porto decorre entre 30 de março e 2 de abril e destina-se a crianças e jovens dos 6 aos 15 anos.

As atividades realizam-se no Pavilhão Municipal da Areosa e no Pavilhão Municipal do Viso com um total de 192 vagas disponíveis.

A programação aposta no desporto no convívio e em atividades recreativas que estimulam o trabalho em equipa.

Mantém-se a vertente inclusiva com vagas destinadas a crianças com necessidades educativas especiais em parceria com a ADADA – Associação de Desporto Adaptado do Porto.

O custo de participação é de 80 euros com almoço incluído e as inscrições podem ser feitas online através do Portal do Desporto ou presencialmente nas receções das piscinas municipais da Constituição, de Cartes e Eng. Armando Pimentel.

Gondomar programa alargado com dezenas de atividades

Em Gondomar o programa Férias D’Ouro decorre entre 30 de março e 10 de abril para crianças dos 6 aos 14 anos.

A iniciativa inclui cerca de 80 atividades diferentes, desde desporto e cultura a ciência e recreação, promovendo a aprendizagem informal e o desenvolvimento de competências sociais.

As atividades distribuem-se por escolas e espaços municipais como a Biblioteca Municipal as Casas da Juventude e o Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal.

No total são disponibilizadas mais de mil vagas o que reforça a capacidade de resposta a famílias do concelho.

As inscrições decorrem online e através dos agrupamentos escolares até ao limite de vagas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.