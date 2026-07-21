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A Feira do Livro do Porto está de regresso aos Jardins do Palácio de Cristal entre os dias 21 de agosto e 6 de setembro, voltando a reunir leitores, escritores, editores e todos os que fazem da literatura um espaço de descoberta, reflexão e partilha.

Na 13.ª edição, o festival literário presta homenagem à poeta portuense Inês Lourenço, destacando o seu universo poético através de um ciclo dedicado à autora. Ao longo de 17 dias, a iniciativa contará com uma programação reforçada, composta por mais de 200 atividades.

A programação, que será apresentada a 22 de julho, inclui 21 conversas, 20 concertos, sete mesas-redondas, sete sessões especiais, cinco iniciativas em diálogo, seis espetáculos, três exposições, uma intervenção mural e 83 sessões dirigidas a bebés, crianças, jovens e famílias. O programa integra ainda o ciclo de homenagem a Inês Lourenço, bem como diversas apresentações de livros.

Durante o certame, os visitantes terão também à disposição 140 pavilhões, distribuídos por editoras, livreiros e alfarrabistas.

Como é habitual, a Feira do Livro do Porto voltará a transformar os Jardins do Palácio de Cristal num espaço de encontro para públicos de todas as idades. A programação cruza literatura, poesia, música, teatro, pensamento e outras expressões artísticas, reforçando o papel da iniciativa como um dos acontecimentos culturais mais marcantes da cidade e um espaço dedicado à descoberta, à reflexão e ao diálogo.

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