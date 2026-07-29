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A Feira do Livro do Porto vai contar, entre os dias 21 de agosto e 6 de setembro, com um ciclo de concertos gratuitos na Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal. As atuações, marcadas para as 19 horas, integram a programação da edição deste ano e foram organizadas pela empresa municipal Ágora.

Ao longo de 17 dias, o público poderá assistir a concertos acústicos e intimistas, muitos deles concebidos especificamente para o recinto da Feira do Livro do Porto, num programa que reúne projetos de referência da música nacional e artistas emergentes.

A abertura do ciclo, a 21 de agosto, estará a cargo de Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves, dos Clã, que apresentam um concerto em formato intimista. No dia seguinte sobe ao palco o projeto Os Comuns, formado por Caio, A Sul e pelo pianista e compositor António Reis.

A programação prossegue a 23 de agosto com Janeiro, que convida Tatanka para apresentar temas do novo disco previsto para este ano. No dia 24, Catarina Branco e Éme estreiam-se em dupla nos palcos nacionais, seguindo-se, a 25 de agosto, o encontro entre Malva, projeto de Carolina Viana, e a guitarrista Beatriz Madruga.

No dia 26 de agosto, Raquel Martins e Sebatián Mayor apresentam um espetáculo marcado pelas influências musicais recolhidas entre Portugal, Argentina, Inglaterra e Espanha. A 27 de agosto, SÃO PEDRO partilha o palco com a cantora Elisa, num concerto dedicado a sonoridades pop e melodias suaves.

O programa continua a 28 de agosto com Latte e ZARKO, dois artistas emergentes da música portuguesa. No dia 29, a Concha Acústica recebe, pela primeira vez, um espetáculo pensado para o público infantojuvenil, protagonizado por Mão Verde, projeto que reúne Capicua, Francisca Cortesão, Pedro Geraldes e António Serginho. O fim de semana termina, a 30 de agosto, com o concerto de Mimi Froes e Miguel Marôco.

A última semana de programação arranca a 31 de agosto com Afonso Cabral e Francisca Cortesão. No dia 1 de setembro atua Osso Vaidoso, projeto de Ana Deus, Alexandre Soares e Eleonor Picas.

A 2 de setembro, Miramar, formado por Frankie Chavez e Peixe, convida o percussionista António Serginho. Seguem-se os concertos de João Só e Tiago Nogueira, a 3 de setembro, e de Almo com Júlio Resende, no dia 4, num encontro entre jazz, fado e canção portuguesa.

No dia 5 de setembro sobe ao palco o projeto Maré Alta 2.0, descrito como um coro instantâneo e coletivo da cidade do Porto. O ciclo encerra a 6 de setembro com Lena d’Água, que convida Benjamin para um espetáculo dedicado a cinco décadas de carreira.

Além dos concertos na Concha Acústica, a programação inclui apresentações da Associação Porta Jazz no Jardim das Cidades Geminadas. O projeto C.O.R. apresenta "Oxor" a 23 de agosto, Clara Lacerda, Romeu Tristão e Ricardo Coelho levam ao público "Peace of the Wild Thing" a 30 de agosto, enquanto o coletivo KUALA atua a 6 de setembro. Todos estes espetáculos têm início às 12 horas.

Todos os concertos decorrem durante a Feira do Livro do Porto 2026 e têm entrada livre.

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