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Helena Teixeira da Silva, Teresa Coutinho e Rita Roque assumem, respetivamente, o comissariado da homenagem, a programação do certame e a curadoria da exposição da feira. A escolha, segundo o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, reforça a diversificação dos estímulos à leitura e das práticas de pensamento contemporâneo, mantendo “uma vocação fortemente familiar”.

A edição de 2026 presta homenagem à poeta Inês Lourenço, escolhida pelo seu percurso literário, ligação à cidade do Porto e contributo para a poesia contemporânea portuguesa. Em sua honra, será plantada uma nova tília nos Jardins do Palácio de Cristal, e os três primeiros dias da programação serão dedicados à autora, sob comissariado de Helena Teixeira da Silva, antiga jornalista do Jornal de Notícias e atualmente Conselheira de Cultura e Comunicação na Embaixada de Portugal em Madrid.

Teresa Coutinho, atriz, dramaturga e programadora, assume a coordenação da feira. O seu percurso inclui nove anos de coordenação do “Clube dos Poetas Vivos” no Teatro Nacional D. Maria II e a co-coordenação do Clube de Leitura do Batalha Centro de Cinema, além de experiência em festivais internacionais em Portugal e França.

A curadoria da exposição estará a cargo de Rita Roque, do Museu e Bibliotecas do Porto, que também co-curou exposições dedicadas a Manuel António Pina (2023) e Eugénio de Andrade (2024).

O evento contará com mais de 130 stands de livreiros, alfarrabistas e editores, assim como uma programação paralela com conversas, concertos, sessões de cinema, oficinas e atividades para o público infantojuvenil e famílias.

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