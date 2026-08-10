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A Feira do Livro do Porto (FLP) regressa aos Jardins do Palácio de Cristal entre 21 de agosto e 6 de setembro para a sua 13.ª edição, que este ano presta homenagem à poeta Inês Lourenço. O programa inclui mais de 200 iniciativas e apresenta novas formas de viver a literatura, com propostas que se estendem para além dos espaços e horários habituais da Feira.

Ao longo dos 17 dias do evento, os visitantes poderão circular pelos 144 stands instalados na Avenida das Tílias e participar numa programação que aproxima a literatura da música, das artes performativas, do pensamento contemporâneo e de novas formas de participação.

Uma das principais novidades da edição de 2026 é a presença, pela primeira vez, de convidados internacionais. Entre os nomes anunciados estão Mohammed El-Kurd, Rim Battal, Elvis Guerra, Keeley Forsyth, Angélica Liddel e Marie Darrieussecq, provenientes da Europa, Médio Oriente, Norte de África e América Latina.

Os convidados participam em várias sessões do ciclo de conversas e espetáculos, onde serão abordados temas como a poesia, a identidade, a liberdade de criação, a memória e a resistência.

A programação procura, desta forma, reforçar o diálogo da Feira do Livro do Porto com a criação literária internacional e proporcionar ao público diferentes experiências e perspetivas.

Outra das novidades é o After-Hours da Feira do Livro do Porto, que leva diariamente a programação até ao Pinguim Café. O espaço recebe escritores, artistas e público para prolongar as conversas e os encontros num ambiente mais informal.

A programação decorre das 17h00 às 2h00, de domingo a quinta-feira, e até às 3h00 às sextas-feiras e sábados. Neste espaço, a organização promete uma programação mais dinâmica e arrojada, aproximando leitores, autores e artistas.

A edição deste ano reforça também as propostas destinadas a famílias, crianças e adolescentes. Entre oficinas, espetáculos, atividades de mediação e propostas de leitura, estão previstas mais de 83 atividades dirigidas aos mais jovens, num total superior a 100 horas de programação.

O lançamento do Caderno Infantojuvenil está marcado para 22 de agosto, às 14h30, na Sala Infantojuvenil da Biblioteca Municipal Almeida Garrett. A sessão contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, e da ilustradora portuense Franpancispiscapa.

A iniciativa será complementada pelo desenvolvimento de marcadores de livros personalizados.

A Feira do Livro do Porto apresenta-se, assim, nesta 13.ª edição, como um espaço de encontro entre os livros e outras linguagens artísticas, procurando alargar a experiência literária à cidade e ao mundo.

A programação tem assinatura de Teresa Coutinho e conta ainda com a participação de Helena Teixeira da Silva, enquanto comissária da homenagem a Inês Lourenço, e de João Gesta, responsável pelas sessões especiais e pelas Quintas de Leitura.

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