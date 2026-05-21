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A Feira do Livro de Lisboa regressa ao Parque Eduardo VII entre os dias 27 de maio e 14 de junho para a sua 96.ª edição, reforçando a aposta numa experiência mais confortável, intuitiva e culturalmente diversificada para os visitantes.

Ao longo de 19 dias, o certame contará com mais de 2200 eventos já confirmados, entre sessões de autógrafos, apresentações de livros, debates, atividades para famílias e encontros com autores nacionais e internacionais. A programação deste ano volta a ir além da literatura, integrando música ao vivo às sextas-feiras, sessões de cinema aos sábados à noite e experiências de leitura silenciosa.

A organização mantém os 350 pavilhões, com cinco novos participantes, reunindo 128 entidades representativas de cerca de 900 chancelas editoriais. A APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros procedeu também a alterações no recinto para tornar o percurso mais funcional e coerente, aproximando participantes com afinidades temáticas.

Segundo Miguel Pauseiro, presidente da APEL, o objetivo passa por afirmar a Feira “não apenas pela dimensão, mas sobretudo pela qualidade da experiência que proporciona”. Já Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, destacou a renovação do protocolo entre a autarquia e a APEL por mais três anos, reforçando a continuidade daquele que considera ser um dos eventos culturais mais acarinhados da cidade.

Entre as novidades desta edição destaca-se a renovação do Espaço dos Pequenos Editores, num investimento previsto para quatro anos, com o objetivo de melhorar as condições de visibilidade, conforto e participação de projetos editoriais emergentes.

A programação inclui ainda as chamadas “silent reading parties”, sessões diárias de leitura silenciosa acompanhadas por conteúdos áudio disponibilizados através de auscultadores, numa iniciativa desenvolvida em parceria com a Tale House.

O cinema passa também a integrar a programação cultural da Feira com o “Cine Sábado”, que exibirá os filmes “Clube dos Poetas Mortos”, “Jurassic Park” e “Orgulho e Preconceito” nas noites de sábado, no relvado central. A música mantém presença garantida nas noites de sexta-feira com atuações de Éme, emmy Curl e Gabriel Gomes.

Outra das iniciativas de regresso é o “Acampar com Histórias”, destinado a crianças entre os 8 e os 10 anos, que permitirá passar uma noite rodeada de livros na Estufa Fria, mediante inscrição prévia.

A edição deste ano reforça ainda as parcerias institucionais e empresariais. A Lusíadas Saúde inicia uma colaboração de três anos com a APEL e dará nome ao Auditório Lusíadas Saúde, além de assegurar a gestão do posto médico do recinto. Já a The Navigator Company mantém a iniciativa “Vamos plantar livros”, prevendo plantar 8750 árvores em 2026, um aumento de 25% face ao ano anterior.

Na área da mobilidade, os visitantes poderão enviar livros comprados na Feira para qualquer ponto da rede “Pick Up Point” da DPD em Portugal por um custo de 1 euro. A Nissan assegurará veículos elétricos de apoio ao evento, enquanto a Gira e a Telpark disponibilizarão soluções de mobilidade sustentável e estacionamento com pontos de carregamento elétrico.

A acessibilidade e inclusão continuam igualmente em destaque. Pela primeira vez será disponibilizado um serviço gratuito de empréstimo de carrinhos de bebé e foi criado um vídeo-guia de acessibilidade destinado aos trabalhadores do evento. Mantém-se ainda a parceria com a ColorAdd para integração de sinalética adaptada a daltónicos.

A Feira do Livro de Lisboa foi também distinguida como “Festival Acessível”, no âmbito do Programa Festivais Acessíveis 2026, promovido pelo Turismo de Portugal e pelo Instituto Nacional para a Reabilitação.

O evento decorrerá entre as 12h00 e as 22h00 de segunda a quinta-feira, prolongando-se até às 23h00 às sextas-feiras e vésperas de feriado. Aos sábados abre às 10h00 e encerra às 23h00, enquanto aos domingos e feriados fecha às 22h00.

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