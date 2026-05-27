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Considerada a maior livraria ao ar livre do país, a feira mantém, pelo terceiro ano consecutivo, o mesmo número de pavilhões, depois de atingida a capacidade máxima de ocupação da Alameda do parque. Este ano contam-se cinco novos participantes, totalizando 128 expositores.

De acordo com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que organiza o certame em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, o programa inclui sessões de autógrafos, apresentações de livros, debates, encontros com autores nacionais e internacionais e atividades para famílias, devendo o número de iniciativas crescer ao longo da feira.

O recinto abre diariamente às 12h00, encerrando às 22h00, com exceção de sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, dias em que se prolonga até às 23h00. Aos fins de semana e feriados, a abertura acontece às 10h00. Mantêm-se os espaços de restauração, permitindo visitas mais prolongadas.

Regressa também a “Hora H”, de segunda a quinta-feira, entre as 21h00 e as 22h00, com descontos a partir de 50% numa seleção de títulos fora das restrições da Lei do Preço Fixo do Livro. As editoras voltam ainda a destacar os habituais “livros do dia”, com preços especiais.

Entre as novidades desta edição estão as sessões de cinema ao sábado à noite, no âmbito do “Cine Sábado”, em parceria com a Cine Society, e as “silent reading parties”, experiências de leitura silenciosa com auscultadores e curadoria literária da Tale House. A programação musical mantém-se às sextas-feiras, assim como as iniciativas infantis e familiares e as ações de sustentabilidade ambiental, incluindo o projeto “Vamos plantar livros”.

Até 14 de junho, a feira distribui-se por sete praças e apresenta melhorias ao nível da mobilidade, acessibilidade e serviços, incluindo o envio de livros para todo o país e condições reforçadas para visitantes com necessidades específicas.

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