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O evento realizou-se na segunda-feira, 4 de maio, e manteve a tradição de ser um dos maiores angariadores de fundos para o Costume Institute do museu.

Em 2025, o evento tinha alcançado um recorde histórico de angariação, segundo a BBC, com cerca de 31 milhões de dólares.

“Fashion is Art”

A edição de 2026 teve como tema de dress code “Fashion Is Art”, refletindo a exposição de primavera do Costume Institute intitulada “Costume Art”. A exibição explora a forma como o corpo vestido é representado na arte ao longo de 5.000 anos, cruzando peças de vestuário com obras de diferentes departamentos do museu.

A exposição inaugurou ainda as novas galerias Condé M. Nast, com mais de 1100 metros quadrados, e organizou as peças em diferentes “tipos de corpo” temáticos, incluindo representações como o “corpo nu”, o “corpo clássico”, o “corpo grávido” e o “corpo envelhecido”.

A edição deste ano teve como convidadas figuras de grande destaque: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour. Também integraram a lista de convidados nomes como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Teyana Taylor, Sam Smith, Lisa, entre muitos outros.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos assumiram o papel de co-anfitriões honorários, enquanto o evento contou com cerca de 450 convidados.

Com uma política de ausência de telemóveis no interior, o evento manteve o mistério habitual, onde os convidados participam em cocktails, jantar e visita à exposição.

A edição de 2026 destacou-se também pelo espetáculo na entrada do museu, com uma atuação de Joshua Henry a abrir o tapete vermelho. A decoração foi inspirada em jardins do norte de Itália, com mesas decoradas com elementos como romãs, peras, uvas e alcachofras.

O tapete vermelho reuniu grandes nomes como Madonna, Sabrina Carpenter, Naomi Osaka e Angela Bassett, além de outras figuras que surpreenderam com interpretações criativas do tema.

Destaques

Beyoncé regressou ao evento após uma década, surgindo com um visual marcante criado por Olivier Rousteing, acompanhada por Jay-Z e Blue Ivy.

Rihanna brilhou num vestido da Maison Margiela coberto de joias.

Anna Wintour optou por um vestido Chanel personalizado.

Venus Williams e Serena Williams também marcaram presença com criações elegantes e simbólicas.

Bad Bunny e Heidi Klum destacaram-se por visuais altamente conceptuais.

Emma Chamberlain usou um vestido pintado à mão inspirado na arte impressionista, criado pelo português Miguel Castro Freitas para a Mugler.

Sabrina Carpenter chamou a atenção com um vestido feito de rolos de fotografia.

Sam Smith, Madonna e Kim Kardashian apresentaram interpretações teatrais e ousadas do tema.

Apesar de a noite terminar, como é tradição, a conversa sobre os looks, as interpretações e os momentos mais marcantes continuam a dominar o mundo da moda e das redes sociais.