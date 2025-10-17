Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A família Keaton está profundamente grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio recebidas nos últimos dias em nome da nossa querida Diane”, lê-se na nota. “Ela amava os seus animais e manteve-se firme no apoio à comunidade sem-abrigo, por isso, qualquer doação na sua memória a um banco alimentar ou a um abrigo de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada.”

Conhecida por papéis icónicos em “O Padrinho”, “Father of the Bride” e “Annie Hall” — filme de Woody Allen que lhe valeu o Óscar de Melhor Atriz em 1977 —, Diane Keaton construiu uma das carreiras mais marcantes de Hollywood.

Nascida em 1946, estreou-se no cinema em 1970 com "Lovers and Other Strangers" e alcançou o estrelato dois anos depois, ao interpretar Kay Adams, a namorada (e depois esposa) de Michael Corleone, personagem de Al Pacino, na saga "O Padrinho", de Francis Ford Coppola.

Keaton nunca se casou. Adotou dois filhos — Dexter, em 1996, e Duke, em 2000.

A morte da atriz gerou uma onda de homenagens no mundo do cinema e entre fãs. A cantora e atriz Bette Midler, sua colega em "The First Wives Club", escreveu no Instagram: “A brilhante, bela e extraordinária Diane Keaton morreu. É uma tristeza indescritível. Era hilariante, autêntica e sem qualquer rivalidade — o que via era o que ela era. Não há palavras.”

Também Goldie Hawn, que contracenou com Keaton no mesmo filme, recordou-a como alguém que “deixou um rasto de poeira de fada, cheio de luz e memórias para além da imaginação”.

“Não há ninguém como tu, Diane. Roubaste os corações do mundo e partilhaste o teu génio com milhões, fazendo-nos rir e chorar de formas que só tu conseguias”, escreveu Goldie Hawn.

