As candidaturas estão abertas até 31 de março de 2026, revela a nota de imprensa, e destinam-se a pessoas maiores de idade que se identifiquem com o género feminino, sejam cisgénero ou transgénero, e que apresentem textos teatrais originais escritos em português. O regulamento completo pode ser consultado no site da Companhia Cepa Torta.

O texto vencedor será distinguido com um prémio monetário de mil euros, terá edição em livro e fará parte da programação do Festim de Leituras de Textos de Teatro, “Esta noite grita-se”, em 2026. A leitura pública marcará também o lançamento oficial da obra em formato editorial.

Mais informações sobre a Open Call e sobre a 6.ª edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina estão disponíveis em cepatorta.org

