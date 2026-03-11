Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A exposição apresenta pranchas originais e prints de banda desenhada que retratam o acesso das mulheres ao direito de voto, descrito como um instrumento de expressão livre e uma das maiores conquistas sociais e políticas da história, alcançada após décadas de luta de movimentos sufragistas.

O projeto surge na sequência do livro "Uma Mulher, um Voto", lançado em 2024 no Dia Internacional da Mulher pelas autoras espanholas Alicia Palmer e Montse Mazorriaga.

A obra centra-se na figura de Clara Campoamor, advogada que teve um papel na inclusão do voto feminino na Constituição espanhola de 1931. O livro inclui ainda um capítulo dedicado ao voto feminino em Portugal, da autoria do argumentista Pedro Moura e da artista Matilde Feitor.

Segundo a organização, a banda desenhada tem sido palco de diversos desenvolvimentos artísticos e literários, explorando novos territórios de expressão, vozes e géneros.

A exposição que hoje é inaugurada está patente até dia 31 de março.

