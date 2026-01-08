Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O prémio, criado para dar visibilidade a autores emergentes e incentivar a produção literária contemporânea, distingue trabalhos que se destacam pela qualidade literária e pela capacidade de renovação do panorama editorial. Nesta edição, o júri é presidido pelo escritor e ex-editor da Contraponto, Rui Couceiro, responsável por conduzir o processo de avaliação e pela escolha da obra vencedora.

A seleção dos finalistas resultou de uma análise aprofundada realizada pela Equipa de Conteúdos da WOOK, que avaliou mais de 100 títulos provenientes de diferentes contextos editoriais. As obras escolhidas evidenciam diversidade temática e maturidade estética, refletindo a vitalidade da criação literária atual.

Entre os finalistas encontram-se "Quem Tem Medo dos Santos da Casa", de Sara Duarte Brandão (Dom Quixote); "Sodade", de Ana da Cunha (Sibila Publicações); "Lavores de Ana", de Ana Cláudia Santos (Companhia das Letras); "O Processo", de Dulce de Souza Gonçalves (Gradiva); "Pés de Barro", de Nuno Duarte (Leya); e "Elisa", de Josefa de Maltezinho (Editora Exclamação).

O vencedor será anunciado na Gala Prémio WOOK – Novos Autores, marcada para o dia 29 de janeiro, às 17h00, no Teatro Thalia, em Lisboa.

