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Barack Obama partilhou, através da sua conta no Instagram, a lista dos livros deste verão, mantendo uma tradição que se tornou uma referência para leitores e editoras em todo o mundo.

"É novamente essa altura do ano: aqui estão alguns dos livros de que gostei neste verão. Se leram algum bom, digam-me!", escreveu o antigo presidente norte-americano na publicação.

A lista é a seguinte:

Até ao momento, nenhum dos onze livros da lista de verão de Barack Obama foi publicado em Portugal.

Ainda assim, vários dos escritores escolhidos já têm obras editadas no mercado português. Elizabeth Strout e Colson Whitehead são publicados pela Alfaguara, enquanto Michael Pollan tem livros editados pela Dom Quixote.

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